María Julia Oliván contó que sufrió acoso sexual por parte de un colega y algunos políticos: “Me duele de solo acordarme”

Con una amplia trayectoria en radio, gráfica y televisión, María Julia Oliván forjó una carrera en el periodismo. Pero esta vez no es noticia por sus opiniones políticas, sino por algunas situaciones de las fue víctima hace algunos años y que aún la atormentan.

En una entrevista con Mitre Live, programa conducido por Juan Etchegoyen, la periodista de 46 relató por primera vez un lamentable episodio vivido en el pasado cuando era contratada por una productora: “Tuve situaciones de acoso laboral cuando era más chica que no voy a contar, porque no tengo ganas de meterme en ese nivel de exposición y tener que andar explicando porque mi vida ya es bastante intensa”.

Pese a no querer dar muchas precisiones, la directora del sitio Border periodismo, dijo “fue acoso laboral, sexual. Yo no lo denuncié en su momento y no tengo ganas ahora de hacerlo. Terminé saliendo de ese lugar, de esa productora pero fue una experiencia fea, no me gustó y en ese momento nadie lo denunciaba, entonces terminás pensando si fue algo que hiciste vos, se genera una confusión muy grande”.

Y dio algunos breves detalles de lo que sucedió hace unos diez años atrás cuando ella ya tenía una amplia experiencia en el periodismo. “No fue en mis comienzos, yo empecé con Jorge Lanata. Fue después, yo tendría treinta y pico de años. Habrá sido hace 10 años atrás, parece como si hubiera pasado más tiempo. En ese momento lo hablé solo con amigas, no entendía si esto era parte del sistema, si siempre iba a ser así”, explicó.

Oliván también se refirió a cómo pudo librarse de la situación y de qué forma caló hondo dentro suyo, a tal punto que es la primera vez que lo cuenta públicamente: “Yo como soy cortamambo, sé defenderme, pero el momento incómodo lo pasé igual. Era mi jefe pero a su vez lo pasás, no está bueno. Ya está, es algo como que lo tengo negado y no lo quiero reflotar. También me pasó con algunos políticos que también lo conté al aire pero no dije quiénes por el mismo motivo. Me duele de solo acordarme”.

Y sin dar nombres propios, contó que uno de esos políticos le pidió disculpas en dos oportunidades, “una vez por teléfono y otra vez que me lo crucé en un evento y me pidió perdón por lo que había sucedido, al menos tuvo ese gesto de decirme ‘María Julia te pido perdón por esto que hice, no estuvo bueno’, así que al menos eso lo cerré mejor”.

En ese sentido, celebró que las mujeres de la nueva generación tengan más herramientas para que esto no suceda. “Es feo porque terminás como confundiéndote, sintiéndote culpable y la verdad que no estuvo bueno. Fue difícil pero ahora los tiempos cambiaron mucho por lo que veo y las chicas, las generaciones que siguieron después de la mía, se mueven y me ponen muy contenta, me alegro”, dijo al respecto sobre ese momento injusto que le tocó vivir.

Hace un tiempo atrás, la periodista había sorprendido cuando habló sobre la relación con su cuerpo y sus decisiones sexuales. “Hasta los 25 fui virgen. Era evangélica, era muy cristiana y creía en esto de llegar virgen al matrimonio. Lo que tiene de bueno es que sentí que nunca me rompieron el corazón. Ya era una mujer que estaba totalmente hecha, y no es lo mismo entregarte a una relación con tu cuerpo que sin tu cuerpo”, razonó, y contó que no sintió ningún tipo de vergüenza por la edad: “No tuve mambo con eso, nada, además debuté con un amigo. Para mí no era un tema pendiente, ni que me enroscaba. Lo sentía así, y cuando dejé de sentir que eso estaba bien, o que los dogmas ya no me identificaban, fui libre. Nunca tuve rollo con eso”, sentenció, y afirmó que con el tiempo cambió su manera de pensar: “No llegué virgen al matrimonio… no me casé ni me pienso casar”, cerró.

