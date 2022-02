María Valenzuela rompió el silencio y se refirió a las versiones sobre su estado de salud

Compartir

“Frase que me gusta: ‘No comulgo con la hipocresía’”, escribió María Valenzuela en su cuenta de Instagram en medio de versiones sobre su estado de salud. La actriz eligió la red social en la que tiene casi 100 mil seguidores para expresarse luego de surgiera el rumor de que su entorno -encabezado por sus hijos y amigos más íntimos- estaban preocupados por su estado de ánimo.

Lejos de dejar que se continúe especulando al respecto, fue ella misma quien salió a aclararlo y a despejar dudas. “Publicaron que mi entorno está preocupado por mi estado de ánimo. ¿What? (“¿Qué?”, traducido al español)”, se mostró sorprendida y arremetió contra aquellos que dieron la información: “Sigan fomentando la mentira para vender más”.

En tanto, mencionó las cuentas oficiales de Instagram de sus tres hijos Malena, Juan y Julián, y les aseguró: “Este medio no da para más!”. Y cerró la publicación con el emoji de una persona vomitando.

Según se ve en la ubicación de la publicación, al momento de expresarse en sus redes sociales, María Valenzuela se encontraba en Mar del Plata: es que la actriz está haciendo temporada teatral con Eva y Victoria, los miércoles y jueves en La Feliz. Mientras que los sábados y domingos también sube al escenario del Teatro Multiescena, de la calle Corrientes, en Capital Federal.

De esta forma, y lejos de estar mal de ánimo, ni encerrada en su departamento -como han dicho las versiones-, la artista atraviesa un gran momento personal y laboral, en medio de un verano cargado de proyectos. Por caso, obtuvo tres nominaciones en los Premios Estrellas de Mar 2022, de las cuales una fue como una una de las mejores actrices de drama.

En diciembre pasado -en la víspera a la Navidad, más precisamente- Valenzuela también había utilizado sus redes sociales para responder algunas críticas que recibió de sus seguidores por su apariencia física. “Porfi, no hablen más de que si estoy flaca, demacrada o enferma…”, pidió por ese entonces. Y agregó, molesta: “No quiero seguir bloqueando gente. Gracias”.

No conforme con el mensaje que había escrito, y que había quedado más que claro, la actriz decidió hacer un descargo más extenso. “Comunicado”, comenzó en aquella publicación dejando entrever que era su versión, por caso, la única que valía.

Y luego se refirió directamente a quienes opinaban de su aspecto físico, según las fotos que la propia actriz suele publicar en sus redes para compartir con sus seguidores. La mayoría de ellos, cabe resaltar, las reciben con mucho cariño. Otros -los menos- critican y dejan mensajes cargados de malicia.

De esa manera y cansada de leer opiniones, Valenzuela advirtió: “El que haga un comentario sobre mi delgadez, lo puteo ¡y luego lo bloqueo! ¿Quedó claro? Gracias y felicidades”. Y buscando dar el tema por concluido se despidió con un deseo para la Navidad: “Te paso la bendición de Dios, pasala a todas las manos que puedas. No te quedes con ella”.

Es que ese tipo de comentarios le generan angustia no solo a ella sino también justamente a su entorno, quienes quieren lo mejor para ella. Los mismos que la actriz ahora niega que estén preocupados por su estado de ánimo. Lejos de seguir haciendo referencia a su salud, María Valenzuela continuó realizando publicaciones sobre sus proyectos laborales en el teatro.

