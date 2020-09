Mariana Brey reveló detalles de su romance vintage con Andrés Calamaro

Compartir

Sin dar fechas exactas, la periodista contó que mantuvo una relación “antes del 2005”. “Ni sé si se acuerda de mí”, advirtió, y contó cómo eran sus encuentros.

Mientras sostenía que le genera vergüenza hablar de sus relaciones sentimentales, Mariana Brey terminó revelando que tuvo un romance con Andrés Calamaro. Quien sacó a la luz la versión fue Ángel de Brito hace unas semanas en el Cantando 2020; sin embargo, la periodista –y entonces participante del certamen– no quiso hablar al respecto.

Justamente esa actitud es la que Yanina Latorre le reprochó este jueves en vivo en Los ángeles de la mañana, por El Trece. “Se comió los mocos. Tenía (tema) para hacer una previa de 20 minutos”, sostuvo su compañera de panel. “Te lo tomo al cien por cien –admitió Brey–, pero no creo que alguien perdure en un certamen por eso”, explicó, y agregó que la sorprendió el hecho de que el conductor sacara a la luz dicha relación. Además, aquel día estaba presente en el estudio su actual pareja, Pablo Melillo. “Le tengo terror, puede llegar a decir cosas peligrosas. Es para ponerle un bozal legal”, bromeó la periodista.

Entonces, De Brito indagó sobre el romance que Brey mantuvo con el popular cantante y creador de grandes éxitos como “El salmón”. “Me incomoda hablar de cuestiones amorosas. Soy pudorosa”, respondió la periodista, y agregó que dicha información “no es novedad”.

Sin embargo, accedió a responder una serie de preguntas que revelaron detalles de su relación y los encuentros que mantenían en el barrio de Recoleta, en donde vivía el músico. “Paseábamos por la Avenida Las Heras”, sostuvo, e indicó que Calamaro no maneja, es por eso que se trasladaban en taxi a todos lados.

Mariana no quiso revelar cuánto tiempo estuvo en pareja con el cantante y, sin dar fechas exactas, aseguró que fue “antes del 2005”. “Previo a Julieta Cardinali”, aclaró sobre la relación que la actriz mantuvo con el ex líder de Los Rodríguez desde aquella fecha hasta el 2010. De aquel matrimonio nació Charo, que hoy tiene 13 años.

Volviendo a los detalles sobre su relación, Brey sostuvo que “fue un amorío”. “Como el amor de una fanática con el ídolo. Decía ‘lo logré, lo pude conocer’. Muy naíf lo mío”. Cuando le consultaron si Calamaro le había dedicado alguna canción, la periodista aclaró que en aquel entonces el artista “estaba en una época de construcción” y que los discos “salieron después”. “Estaba en una muy buena época musical y personalmente”.

“¡Ay, Andrés. Te pido mil disculpas!”, exclamó Mariana mirando a cámara cuando se encontró revelando detalles de su relación. “Él es lo más. No sé si se acuerda de mí”, admitió al mismo tiempo que en la pantalla del estudio mostraban una foto del cantante en aquella época. “Qué lindo, sacámelo porque encima me parece fantástico”, siguió, y respondió las preguntas de De Brito.

“¿Tocaba el piano?”, quiso saber el conductor. “Sí, todo el tiempo”, sostuvo la panelista. “¿Si cocinaba? ¡Re! Es súper servicial y le gustan las picadas”, agregó.

“Me da vergüenza hablar de esto. Tengo miedo de que salga a desmentirme y diga ‘no me acuerdo de esta chica’”, continuó Brey. “Para mí fue una experiencia hermosa. Fue mi ídolo. Lo seguí musicalmente durante años”, agregó, y contó que lo conoció trabajando cuando era cronista y le realizó una serie de notas. Y el tiempo los unió a través de amigos en común.

“Yo me veía con él pero no lo contaba. Siempre fui muy discreta… hasta hoy”, bromeó, y evitó responder sobre la performance del músico “como amante”. “¡Ay, qué lindo! Siempre me gustó”, repitió cuando volvió a ver la foto de Calamaro en la pantalla. Por último, miró a cámara y le envió un mensaje en el que le pidió perdón por haber revelado detalles de su relación. Pero lo hizo con un guiño: “Andrés, mi vida, si estás mirando te pido disculpas por esto”.