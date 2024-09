Mariano Herrón, es el DT interino de Boca tras la renuncia de Diego Martínez

Tras la renuncia de Diego Martínez al cargo de director técnico de Boca Juniors luego de la derrota ante Belgrano en Córdoba, el cargo será ocupado de manera interina por Mariano Herrón hasta que el club contrate a un nuevo entrenador.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca, no detalló cómo será el futuro inmediato del plantel profesional. Sin embargo, cuando volvió de Córdoba se reunió con el Consejo de Fútbol en el predio que el club tiene en Ezeiza y determinaron que Herrón estará a cargo del equipo mientras definen al próximo director técnico.

El objetivo de los dirigentes del Xeneize es conseguir al reemplazante de Martínez para que dirija contra Argentinos, el domingo a las 21 en La Bombonera, por la próxima fecha del Torneo de la Liga.

Los ciclos anteriores de

Mariano Herrón en Boca

Herrón será director técnico interino de Boca por tercera vez y estará en el banco frente a Argentinos si no se concreta antes la llegada de un nuevo entrenador.

Entre los dos ciclos anteriores, Herrón dirigió 7 partidos al Xeneize, con 3 triunfos, 3 empates y 2 derrotas.

El primer período fue en abril de 2023, tras la salida de Hugo Ibarra y la llegada de Jorge Almirón. En ese breve proceso debutó con un triunfo 3-0 sobre Barracas como visitante, luego empató 0-0 frente a Monagas en Venezuela y concluyó con un derrota 2-1 como local ante Colón.

El segundo ciclo fue en noviembre del mismo año, luego de la finalización del vínculo del DT que llevó a Boca a la final de la CONMEBOL Libertadores en la que perdió contra Fluminense.

Herrón se reestrenó como DT de Boca con un empate 1-1 frente a San Lorenzo como visitante, venció 1-0 a Newell’s como local, perdió 3-2 ante Estudiantes en La Bombonera y cerró con un éxito 2-1 contra Godoy Cruz en Mendoza.

La renuncia de Diego Martínez

Diego Martínez determinó que su ciclo al frente de Boca había finalizado y lo anunció en conferencia de prensa apenas terminó el partido que su equipo perdió contra Belgrano en Córdoba.

“Hoy no va a haber el ida y vuelta que generalmente busco tener para hablar de fútbol. Simplemente vengo a informarles que presenté la renuncia. Hablé primero con la gente del Consejo (de Fútbol), después con el presidente y después con los futbolistas. No vamos a continuar a cargo de nuestra función como cuerpo técnico. Agradecido a la institución, agradecido al presidente por confiar en mí para llevar adelante una idea. Creo que en este momento, más allá de sentir que somos todos muy responsables, lo más sano y lo mejor para la institución es que nosotros dejemos el cargo, tratando de esa manera que los muchachos puedan salir adelante de este difícil momento”, dijo el DT saliente.

Y agregó: “Lo único y lo más importante que queríamos era que Boca jugara bien al fútbol y que ganase cada fin de semana. Por momentos lo logramos, por momentos no lo hemos podido lograr, así que creo que lo mejor es que demos un paso al costado nosotros”.

“Y por último, agradecer a la gente, que sinceramente, sin tener un nombre importante en la historia del club, desde el primer día, hasta ayer y en cada momento, nos ha brindado un apoyo y un cariño realmente increíbles, que no sé si merecíamos, así que pedirles disculpas, pero sobre todo agradecerles todo lo que nos brindaron en estos nueve meses”, concluyó Martínez.