Mariano Martínez habló de las críticas recibidas en las redes sociales

Mariano Martínez es bastante activo en las redes sociales y suele publicar contenido que a menudo se vuelve tendencia por diferentes motivos y en diversas plataformas. El actor grabó videos musicales en los que se probó como cantante -el primero fue “Crimen”, de Gustavo Cerati-. En estos meses recibió una lluvia de críticas, pero también algunos lo felicitan por su audacia y su desparpajo. Él no suele quedarse callado y se prende al juego de la interacción.

Respecto a los comentarios que recibe sobre sus videos, Martínez aseguró: “Sinceramente es una distracción, un divertimento, después el ojo ajeno la verdad es que no me modifica, que sé yo, que digan lo que quieran”. En una entrevista con Intrusos, el actor explicó: “Genuinamente no me caliento, pero a veces siento que hay que tener un poco más de cuidado. ¿Cuál es el límite cuál con respecto a ser maleducado, agresivo, hacer bullying, a criticar a alguien por lo que hace o por cómo se viste o cómo es?”.

Cuando le mencionaron que algunos de sus seguidores lo trataron hasta de loco, el actor respondió: “Por eso me parece grave el tema: ¿cuál es el límite y el parámetro para que a alguien lo traten de ese manera o lo defiendan por la misma razón? Si te guías solamente por los halagos, con el exitismo que hay, te deprimís, porque en un momento sos un ídolo y en el otro sos un fracasado para el ojo ajeno. Entonces uno tiene que estar seguro de lo que hace, por qué lo hace sin molestar a nadie y con eso avanzar”.

Aunque había interpretado algunos temas cuando hacía el personaje del Rey Sol Marquesi en la ficción Son amores, en este momento demostró tener un enorme interés por cantar y hacer música. Al respecto, señaló: “Obviamente que tengo que mejorar un montón, el camino se hace al andar, no sé donde deparará, sí que mi pasión y mi vocación es actuar, eso lo tengo clarísimo. Se vienen las pelis…”.

Por otra parte, aclaró que está soltero y sin pareja, tras su separación de Camila Cavallo. Y aprovechó para desmentir un supuesto romance con Macarena Herrero, quien se hizo conocida por su noviazgo con Alexander Caniggia: “Maca es una amiga virtual, no la conozco en persona, tenemos buena onda y cosas en común, pero somos amigos, no hay histeriqueo ni nada”.

Aunque asegura que la mirada ajena no lo condiciona, esta semana había respondido a una serie de comentarios sobre el aspecto que luce en sus videos. “¿Me ponen que me delineo los ojos? Dale, déjense de romper las pelotas”, dijo el actor en sus historias de Instagram. Enseguida, se encargó de amainar lo que parecía ser una respuesta agresiva. “Nah, mentira. Pero en serio no me delineo los ojos, no jodan, boludos”, señaló el ex protagonista de Campeones de la vida.

