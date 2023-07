Mariano Ronconi reveló la importancia de que Los Leones sigan jugando en Europa

Mariano Ronconi, «Mamo», como se lo conoce en la jerga, conversó con ESPN.com acerca del presente que lo tiene inmerso en el CeNARD (casa de los seleccionados nacionales) en búsqueda de exprimir cada momento con el equipo completo. El entrenador albiceleste y su cuerpo técnico realizaron un metódico estudio del tiempo que poseen con el plantel, cómo trabajarlo para expandir sus ideas hacia ellos y sentenció: «No los tenemos muy seguido así que aprovechamos esta ventana de nueve semanas para ejercitar la técnica individual y ponerlos bien físicamente”.

Mariano también se refirió a la situación de dejar ir –de común acuerdo- a Los Leones que deseen hacer una experiencia europea: “Tenemos en cuenta que los torneos que ellos van a jugar son los mejores del mundo entonces no nos parece mal, siempre y cuando aprovechemos al máximo los momentos que estamos todos juntos”. Además, el ex arquero del seleccionado, afirmó: “Somos conscientes de la situación monetaria que enfrenta el país y la gran diferencia que hacen”.

Ronconi se encuentra al frente del equipo masculino argentino de hockey tras la participación en Tokio 2020 y la filosofía que pregona no es novedad para los jugadores, pero lo que hace énfasis Mamo es en el pacto tácito que posee el plantel con el cuerpo técnico: “Dejamos dos cosas muy claras, la fecha que se pueden ir y la que deben estar. Los clubes son conscientes de este arreglo y está en el contrato cuando ellos tienen que volver con la Selección Argentina”.

El entrenador de Los Leones es conocido entre sus pares por su espontaneidad y sinceridad ante sus planteles, por eso hace el intento de generar comodidad con sus dirigidos y no causar discordia entre ellos y los clubes que los contratan: “La idea es nunca poner a los chicos contra la espada y la pared, tampoco confrontarlos con los equipos ni con nosotros”.

Respecto a los próximos pasos a seguir, Ronconi le contó a ESPN.com: “Nosotros los liberamos el 18 de agosto y 25 días después, con la lista del Panamericano, viajaríamos a Europa a realizar una concentración en Países Bajos. La idea de esto es poder trabajar con ellos durante la semana y cuándo tengan fecha de partido con sus clubes liberarlos para que puedan participar y luego volver a nuestra planificación”.

Los Leones comenzaron el año sabiendo que su objetivo estaba en octubre, más precisamente en Santiago de Chile, cuando deban ir a buscar el oro de los Juegos Panamericanos y así lograr el boleto directo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

