Mario Alberto Kempes dijo que la actual selección argentina es la mejor de la historia

La histórica goleada 4-1 de la selección argentina ante Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 sigue generando elogios. En este caso, de otro campeón mundial y máxima figura en el certamen disputado en nuestro país en 1978. Se trata de Mario Alberto Kempes, quien destacó la labor del conjunto a cargo de Lionel Scaloni y afirmó que es la mejor selección de la historia.

Ante la consulta directa, fue tajante: “La ponemos en lo más alto. Por resultados sí, porque ganó dos Copas Américas, un Mundial, está clasificado para el próximo y juega de maravillas”. El cordobés dio sus argumentos en una entrevista con TyC Sports: “No podés ir comparando selecciones porque a lo mejor hay algunas que no tienen el carisma que tiene esta y que también ha salido campeón. Pero esta tiene carisma, buen fútbol, goles, actitud, tiene lo que uno busca. Por eso está arriba en la tabla FIFA”.

En sintonía con el Matador, otro campeón mundial también se rindió ante lo demostrado por esta Selección: “Es el ciclo más brillante de la Selección, sin duda. Los jugadores están con una cabeza que no tuvimos nosotros. Nosotros salimos campeones del mundo, pero después no volvimos a jugar de esa manera”, dijo Oscar Ruggeri en ESPN. El Cabezón levantó la copa en México 1986.

Volviendo a Kempes, a la hora de medir el equipo de Scaloni con otros combinados nacionales, el goleador del Mundial ‘78 con seis tantos y pilar en el equipo dirigido por César Luis Menotti, sostuvo: “No creo que se puedan comparar las selecciones con la de España, de Alemania, o Brasil, porque la selección argentina siempre ha sido protagonista. Lo que hicieron contra Uruguay fue muy bueno, pero lo hecho contra Brasil fue un espectáculo único”.

El actual equipo argentino se clasificó a la próxima Copa del Mundo de 2026 cuatro fechas antes del final. De cara a lo que vendrá el año próximo, Kempes avisó que Lionel Messi estará en buenas condiciones al Mundial que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México. “Va a llegar bien, fresco porque las competiciones acá en los Estados Unidos no es la que puede llegar a tener en España, Francia, Alemania ni en ningún lado. Pero él se siente muy feliz, no solo como el mejor jugador del mundo, sino que tiene la posibilidad de ir al cine, salir con sus hijos a un parque. Acá tiene vida. Pienso que a excepción de las lesiones que pueda tener, que a medida que pasan los años cuestan más recuperarse, va a llegar bien. No importa en la liga en la que él juegue, él se impone jugar bien”.

Sobre el crack rosarino, Kempes agregó: “Hay que rodear a Messi, pero que no sean espadachines, sino componentes de un equipo”. Y apuntó: “No sé quién va a venir después de Messi, pero siempre están las comparaciones con Maradona; lamentablemente no sabemos disfrutar de lo nuestro”.