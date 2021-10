Mario Arce: «El etiquetado frontal garantiza el acceso a información adecuada y a una alimentación saludable»

Compartir

El diputado nacional Mario Arce, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló luego de que la Cámara de Diputados de la Nación aprobara la ley de Etiquetado Frontal que tiene por objetivo que se advierta en los envoltorios de los alimentos los excesos de componentes que pueden ser nocivos para la salud como azúcares, sodio y grasas saturadas, entre otros.

“Estamos trabajando desde hace tiempo, no solo en el Congreso sino con las distintas organizaciones que hacen a la alimentación saludable, es fundamental este tipo de iniciativas que busca garantizar un derecho fundamental como lo es el acceso a la salud, a una alimentación saludable, a una información adecuada al consumidor, en esa línea lo que busca es advertir al consumidor de que cuando hay algún tipo de exceso en consumo de azúcar, grasa y sodio, entre otros elementos, eso se va a representar en bebidas o en alimentos que de alguna u otra manera en un octógono que será como un sello que va a estar en el paquete o botella, va a señalar que hay exceso de algún elemento, después hay un montón de aspectos que establecen normativas a lo que hace a establecimientos educativos, invitan a las provincias a adherir y el Consejo Federal de Educación deberá coordinar las políticas para que en las escuelas o establecimientos escolares se vendan y puedan ser adquiridos alimentos saludables por parte de los alumnos, se avanzó con una mayoría sustancial en el tema de la votación, es más que importante”.

“Otra iniciativa que es muy importante y que salió con media sanción por unanimidad es el proyecto de oncopediatría que busca garantizar la cobertura social, de medicamentos, tratamientos de los niños, niñas y adolescentes con cáncer, es una iniciativa que busca garantizar al 100% las prestaciones médicas como de obras sociales. Por otro lado, equipara al beneficio de la AUH con discapacidad, pueden acceder a ese beneficio, es un monto mayor a la AUH común, después establece una serie de acciones que debía sobrellevar o poner en marcha el Estado a efectos de garantizar todo lo que tiene que ver con diagnóstico y tratar de detectar en cuanto a la oprtunidad algún diagnóstico de cáncer. Esperemos que la iniciativa avance en el Senado”, expresó Arce.

Destacó que “este proyecto es fundamental porque la realidad indica que muchas veces padres con hijos con cáncer no tienen el acceso a un transporte, muchas veces la dificultad que implica llevarlos a otras provincias, a un centro de mayor complejidad, la cobertura de la obra social en cuanto a la adquisición de medicamentos, esta media sanción me parece más que importante, en este caso que me toca como legislador nacional me pone más que contento que hayamos trabajado a efectos de avanzar con este tipo de iniciativas que sin dudas van a ayudar a mucha gente”, detalló.

En la maratónica sesión, dijo que además se trataron “otros proyectos como el de alivio fiscal que busca tratar de condonar hasta 100 mil pesos de deudas que hacen a pymes, asociaciones civiles, clubes de barrio”.

“En este contexto de pandemia estas iniciativas se hacen necesarias para que nuestros comerciantes, algunos clubes puedan tener la posibilidad de que les condonen las deudas, la semana pasada tuvimos una reunión con escuelitas infantiles de Formosa con un abogado que es especialista en derecho deportivo que hace más que nada tratar de asesorar en escuelas infantiles en lo que hace a derechos formativos de los chicos, hay una ley nacional que de alguna u otra manera les da derecho a escuelas formadoras en el caso de que a alguno de esos chicos los lleven a algún club grande o a otro país, eso genera el derecho a garantizar que se compense por el tiempo, suele pasar eso, lo que hay en Formosa es una cierta precariedad, muchos clubes ni siquiera cuentan con personería jurídica, es fundamental que se trabaje y en su momento lo hemos trabajado mucho, por otro lado lo que hace a saber cuáles son estos derechos de formación”.

“Esto es muy importante, muchas escuelas están más pendientes de conseguir pelotas, un juego de camisetas, recaudar consiguiendo algún tipo de donación, todo es muy a pulmón, la idea de esto es complementar el trabajo de las escuelitas pero trabajando en aspectos que hacen al conocimiento de los derechos, es decir que esos responsables que están en la escuelita tengan la posibilidad de que en el caso que tengan un jugador que esté en condiciones de poder ir a un club grande pueda hacerlo, muchas veces estos chicos pueden ir a otros países por las buenas cualidades que tienen, en ese sentido permite la ley nacional de formación deportiva que puedan reclamar, para eso es importante la formación, trabajar en aspectos de personería jurídica”, finalizó explicando.

