Mario Arce: “El panorama está muy claro de que en Formosa se violentaron los derechos humanos”

El diputado nacional por Formosa, Mario Arce, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió al tenso cruce en la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados por el manejo de la pandemia en Formosa y sobre todo por las restricciones impuestas en la provincia.

Cabe señalar que la polémica inició en la cámara baja cuando el diputado del PRO, Waldo Wolff, uno de los legisladores que viajó desde Buenos Aires hacia Formosa, aseguró que la comitiva opositora fue objeto en la provincia de “intimidación política y discriminación positiva de casta”.

“En la sesión se trataron proyectos de consenso pero lo más esencial para el ciudadano formoseño tiene que ver con las posturas de los distintos diputados que han visitado la provincia de Formosa y de otros del Frente de Todos que han expuesto su postura, me parece que queda más que claro los posicionamientos donde algunos defienden las políticas sanitarias que viene implementando este gobierno provincial y tiene sus justificativos en cuanto a los derechos humanos, nosotros decimos que si bien Formosa es la que menos fallecimientos tiene por causa de coronavirus como también de contagiados, para una política exitosa no se puede dejar de lado lo que tiene que ver con la economía y principalmente el respeto de los derechos humanos”.

“No por querer tener menos casos se deben violentar los derechos humanos y eso es lo que pasa en Formosa y que nosotros venimos denunciando, lo hicimos en la justicia federal, en organismos internacionales, hemos denunciado al gobernador Insfrán y a otros funcionarios responsables por la violación del artículo 205 de propagación de enfermedad puntualmente en el Cincuentenario y en otros centros de aislamiento en el cual se mezclaba gente positiva con quienes no tenían coronavirus. Hemos denunciado, hemos interpelado, hemos pedido la interpelación del secretario de Derechos Humanos como también informes de los que hasta ahora no hemos tenido respuestas, esa es la situación que vemos, respetando a los demás legisladores, para nosotros está el panorama muy claro de que efectivamente en la provincia de Formosa se han violentado los derechos humanos”, aseveró Arce.

El legislador nacional señaló además que en la acalorada sesión “también se ha discutido un proyecto que ha pasado por la Comisión de Educación y tiene que ver más que nada con darle una mirada más efectiva a la investigación, a la ciencia, nos parece muy importante, hemos votado a favor, pero esto hace a la cuestión del presupuesto, de que en el país puedan contar con más recursos, herramientas para de esa manera desenvolver su labor más allá de que entendemos que desde el gobierno nacional falta una política más enfocada a las actividades que están vigentes y tienen que ver con la economía del conocimiento, el software, los que tienen iniciativas que pasan muchas veces más allá del trabajo tradicional, por eso decimos que desde este gobierno nacional faltan políticas en esta materia, por eso hemos acompañado porque nos parece importante que la ciencia y la tecnología cuente con más recursos”.

Para finalizar se refirió al malestar de su par formoseño, Ramiro Fernández Patri quien aseguró que las palabras del diputado Wolff “ofendieron” a los formoseños. “Con todo el respeto que merece el colega formoseño me parece que le está errando en el sentido de que todos podemos opinar, tener una percepción de la provincia de Formosa, yo estoy convencido de que en Formosa se violan los derechos humanos, que tenemos un gobierno que mostró en estos tiempos la peor cara y tenemos un gobierno nacional que es cómplice de estos gobiernos que se perpetúan en el poder gracias a la reelección indefinida, a la ley de lemas, gracias a la complicidad de estos gobiernos, a la mala utilización de los recursos públicos, seguramente si estos aspectos no estaban presentes en la provincia de Formosa estaríamos mucho mejor, yo no soy cómplice de eso, en mi caso deberían preguntarle al diputado si está de acuerdo o no con la reelección indefinida, con la ley de lemas, si está de acuerdo con mejorar la calidad institucional, me parece que todos los funcionarios a nivel nacional debemos presentar la declaración jurada de bienes, la gente debe saber los gastos de la política, esa discusión debe estar y yo no tengo ningún problema en darla y me parece que en Formosa hace falta ese tipo de discusión, esperemos que cada uno ponga las cartas sobre la mesa respecto a lo que pasa en Formosa, para mi es una cuestión grave, institucional, el mismo secretario de Derechos Humanos lo ha manifestado, el comportamiento de la fuerza policial es malo, por lo tanto mandó un convenio con el gobernador Gildo Insfrán para capacitar a nuestras fuerzas policiales, no es que todos lo sean pero es una señal de que no se están haciendo bien las cosas y nosotros lo vimos con la comunidad aborigen, con la detención arbitraria de las concejales y en otras acciones por parte del Estado”.

