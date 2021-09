Mario Arce: “El Presidente debe continuar su mandato de la mejor manera y tratar de mejorar”

Compartir

El diputado nacional Mario Arce, en contacto con el Grupo de Medios TVO realizó un análisis de la situación política por la que está atravesando el gobierno nacional, tras la celebración de las elecciones el último domingo, que derivó en reuniones de urgencia y presentación de renuncias de varios ministros, las cuales hasta ayer, no habían sido aceptadas.

“Hay muchas cosas que vienen pasando, me parece que el mensaje de la ciudadanía en las PASO fue más que importante, direccionado más que nada al gobierno, la cantidad de votos que ha sacado la oposición sin lugar a dudas ha dejado un mensaje al gobierno nacional de que las cosas no la está haciendo bien y nosotros como dirigentes y ciudadanos mismos podemos partir de que no se están haciendo las cosas bien en lo que hace a cuestiones que interesan a la gente, la pobreza, la cuestión social, la posibilidad de recomponer todo lo que tiene que ver con la situación económica en el país y eso el miércoles de alguna u otra manera comenzó a trascender en el gobierno nacional ante las diferencias internas que existen dentro de ese mismo espacio, esta es una crisis política que la debe resolver el mismo gobierno nacional, lo van a tener que hacer con sentido de la responsabilidad, criterio, con suma seriedad para tratar de sortear esta situación porque trae una consecuencia en los aspectos que preocupan al ciudadano pero que causa un daño”, expresó.

“El presidente de la nación, la vicepresidente y otros referentes de importancia de lo que es el Frente de Todos deben trabajar para tratar de resolver lo antes posible esta crisis política en la cual más allá de las críticas, de las observaciones y los cuestionamientos que hacemos al presidente, él debe continuar, debe continuar su mandato de la mejor manera y también debe ser una oportunidad para tratar de mejorar este mal manejo que está llevando adelante”, opinó.

“Todavía no puedo sacar una conclusión de esto, entiendo que hay una crisis política, una gravedad y si eso representa un autogolpe me parece que lo vamos a saber a la brevedad o con el transcurrir de los días, sin lugar a dudas me parece que ahí hay una responsabilidad de la vicepresidenta de la nación, creo que es una persona que por sus cualidades, por el poder que tiene dentro del mismo espacio, entiendo que está causando mucho daño para la construcción de un gobierno nacional y tratar de que se puedan hacer bien las cosas, es una persona que viene siendo investigada por corrupción, tiene una personalidad muy particular y eso dificulta”, dijo, aclarando que ésta, es “una opinión personal”, pero “entendiendo que el Frente de todos es el que debe resolver esta situación de crisis política”.

“Con todo esto se pierde el eje de lo que realmente se debe ocupar un gobierno, al estar discutiendo sobrellevamos esta crisis política, esta crisis dentro del gobierno nacional, se pierde el objetivo principal que es lo que le interesa a la gente y para eso estamos en la política, para mejorar la calidad de vida de la gente, representar de la mejor manera a los ciudadanos y un gobierno nacional que ha sido elegido hace dos años debe tratar de resolver problemáticas que hacen al aspecto sanitario, a la cuestión económica, social y otras cuestiones que sin lugar a dudas se pierde del objetivo, esperemos que se pueda resolver”, expresó.

“Dentro de la oposición hay un sentido de responsabilidad, de acompañamiento al presidente para tratar de que se resuelva lo antes posible esto y es advertir también de que no es el mismo comportamiento que otras oposiciones en otros tiempos que estuvieron frente a un gobierno nacional como fue la crisis del 2001 en otras cuestiones donde la oposición no estuvo a la altura de las circunstancias, ahora uno puede advertir que como oposición estamos observando y señalando la necesidad de que el presidente continúe, de que se pueda resolver lo antes posible esta situación de crisis política sin lugar a dudas para el bienestar del ciudadano”.

Para finalizar habló del silencio de Insfrán, que hasta el momento no se ha mencionado sobre lo que ocurre. “Todo muestra la debilidad del presidente dentro de su frente interno porque la gran mayoría de los ministros no lo responden o responden a otros referentes políticos, eso debilita el poder presidencial, Insfrán a mi no me llama la atención, es su característica de no expresarse o exteriorizar muchas veces sus posicionamientos políticos en este tipo de situaciones críticas, más allá de las personas, mi voluntad es tratar de que se resuelva lo antes posible, que se pueda realizar el presupuesto del año 2022 que ha ingresado y esperemos que eso de alguna u otra manera esas proyecciones tengan algún sentido y se adecúe a lo que realmente necesitan los argentinos para que tengan la mayor cantidad de obras, programas, recursos que se puedan usar para el bien de todos”, finalizó.

