Mario Arce: “El Presupuesto 2021tiene que ver con una situación preocupante del país”

Compartir

Linkedin Print

El diputado nacional Mario Arce, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre el Presupuesto 2021 que está siendo tratado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y que entró en un cuarto intermedio hasta hoy a las 15 horas donde tendrá dictamen, luego de una serie de cruces entre el oficialismo y la oposición por la inclusión más de 40 nuevos cambios en el articulado.

“Estamos siguiendo y haciendo las observaciones del Presupuesto 2021 que tiene que ver con una situación preocupante del país, más que nada por lo que representan los datos, las estadísticas que seguramente exceden el presupuesto como las estadísticas de pobreza, de desocupación y todo lo que tiene que ver con esta situación del coronavirus. Hay un déficit importante, estamos en una situación con algunas variables macroeconómicas que hacen a la emisión monetaria, hay muchos cuestionamientos por lo que se considera que puede haber de inflación y cuánto es lo que podría llegar a recaudar la Argentina y algunos tributos, más allá de eso, entendemos por ahí que hay muchos aspectos que son insuficientes o contradictorios”, comenzó diciendo.

Asimismo contó que “nuestro bloque ha hecho una serie de observaciones que hacen puntualmente por ejemplo a los recursos que se destinan a las universidades argentinas, principalmente muchas universidades que no son afines al gobierno nacional con lo cual este gobierno a través del proyecto lo que quiere es de manera discrecional administrar recursos de las universidades, de esa manera todos sabemos que va en perjuicio de muchas de ellas, ese es un punto, después otra cuestión tenía que ver con la posibilidad de algunas provincias de poder refinanciar sus deudas, otros puntos que se han realizado, es que el jefe de Gabinete tiene facultades para redistribuir recursos y muchas veces eso se hace de manera arbitraria, lo mismo las observaciones se hacían desde nuestro bloque para que se hagan conforme a los porcentajes de coparticipación federal, para no entrar en la discrecionalidad que por ahí está muy cuestionada en este gobierno”.

“He presentado un escrito pidiendo la incorporación de las partidas, hasta ahora no se ha conformado pero estaba entre los puntos de nuestro bloque para que puedan ser considerados por parte del oficialismo, son algunos puntos del presupuesto más allá de que todos sabemos que Formosa ha obtenido recursos que son menores en porcentajes en relación a otros años del presupuesto, no vemos grandes obras nuevas para la provincia”, aseguró.

“Está el planteo de todos estos puntos en el cual el oficialismo hasta ahora todavía no ha avanzado en modificar, salvo en algunos aspectos muy mínimos, había una propuesta de nuestro bloque que tenía que ver con el impuesto solidario, por ejemplo todo lo que ingresa a causa de este impuesto no se coparticipa, la propuesta era que se coparticipe, lo que sí hubo es un aumento del fondo al transporte interurbano para tratar de que vayan más recursos a las provincias, es un fondo de un poco más de 90 mil millones de pesos de los cuales apenas un 15% va al interior y lo que se consiguió es que un poco más vaya al transporte del interior porque lo que había era insuficiente”, señaló.

“Los otros puntos no han sido considerados todavía por el oficialismo, esperemos que se modifique, pero va a ser difícil por el hecho del manejo que ellos están teniendo, el planteo, la postura que tomaron desde el principio”, lamentó.

Respecto a obras para Formosa, indicó que “muchas veces se habla de la autovía, fue el gobierno anterior el primero que inauguró una autovía en la provincia, hay muchas obras que están anunciadas desde hace mucho tiempo, que se avanzó con el gobierno anterior, quizás fueron insuficientes los recursos que se han destinado pero no se le puede imputar únicamente al gobierno anterior las obras que se dejaron de hacer, creo que hay obras importantes que hacen a cuestiones del manejo del fuego por ejemplo, no pasa tanto por la obra sino que los recursos, Formosa no cuenta con ningún avión hidrante y todos sabemos que fue objeto de incendios, me parece que se tendría que trabajar en la posibilidad de equipamiento, es un punto que no es significativo si se lo compara con grandes obras de acueductos, de gasoducto que quizás se podría llegar a proyectar en este propuesto 2021 con recursos como ocurre, pero se debe avanzar concretamente, veremos cómo el otro año de acuerdo a si las partidas se cumplen o no, se pueden dar”.

“El tema de la autovía se proyecta lo que es desde Tatané hasta Mansilla, veremos su cuestión de ejecución, pero entre todas las obras no hay obras significativas”, dijo.

Marcha en Formosa

Seguidamente el funcionario nacional se refirió a la marcha que se realizó en la ciudad de Formosa el miércoles por la noche bajo el lema “Formosa Libre” y de la que participó una gran cantidad de jóvenes quienes reclamaron al gobierno provincial por las medidas aplicadas para combatir la pandemia.

“Es un mensaje de los jóvenes, como parte de la oposición también creo que es un mensaje hacia la oposición, todos debemos tomar nota, toda la clase política, la iniciativa de estos jóvenes que pese al calor marcharon, el reclamo es para todos, pero principalmente para el gobierno que evidentemente no va a modificar su actitud, sigue con su misma postura y pudimos notar en la conferencia de prensa del jueves, estaban enojados y no es la forma de modificar y mejorar las cosas. El sistema administrado de ingreso a la provincia está muy cuestionado, en mi caso creo que se debe trabajar en un sistema de ingreso razonable en el cual no pueden haber 5 mil formoseños esperando afuera de la provincia, se debe flexibilizar más, ampliar todo lo que tiene que ver con los centros, hoteles y se debe trabajar en la posibilidad de la responsabilidad ciudadana, que muchos ciudadanos puedan cumplir con estas obligaciones en su domicilio, es una propuesta razonable y se adecua a lo que realizan otras provincias”, consideró.

Expresó que por otro lado “se debe mejorar sustancialmente lo que tiene que ver con los centros del interior, parece una vergüenza lo que tienen esos centros habilitados que no cumplen las condiciones mínimas y otros aspectos que se deben trabajar en los PCR negativos al ingreso, es que con un segundo PCR negativo ya les pueden permitir a la persona poder estar libre, son algunas propuestas que deben hacerse en consultas con especialistas, pero viendo la realidad de otras provincia son razonables y pueden ayudar sustancialmente a que Formosa no sea noticia nacional ante estas situaciones de injusticia que se producen”.