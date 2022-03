Mario Arce: «En todos los partidos políticos hay funcionarios eternos y eso no ayuda»

Compartir

El ex diputado nacional Mario Arce, en diálogo con el Grupo de Medios TVO opinó que en todos los partidos políticos “hay funcionarios eternos y eso no ayuda», al hacer referencia a una hipotética reelección del senador nacional de su partido, Luis Naidenoff.

“No me parece positivo que cualquier legislador vaya por la cuarta reelección, sea del partido que sea, me parece negativo, así como criticamos desde nuestro partido al gobernador Insfrán me parece que nada ayuda para mostrar que somos distintos, de que a la sociedad se puede por lo menos ofrecer una oferta electoral distinta, ahora es el momento de construir para tratar de ofrecer a la ciudadanía algo mejor a lo que uno observa, el tema de consolidar candidaturas basadas en reelecciones como en estos casos me parece que no ayuda, iba por ahí y además me parece que hay que trabajar en aspectos que hacen puntualmente dentro de la UCR en ideas, proyectos, acercar de la mejor manera al territorio ya sea en capital como en el interior provincial siempre en línea a los valores, las ideas de la UCR y los principios democráticos, esas son algunas de la pautas y creo que este es el camino para construir”, expresó quien también fue concejal capitalino.

“En todos los partidos políticos hay eternos y eso me parece que no ayuda, no personalizo pero creo que la democracia formoseña, la clase política y el formoseño se merece dirigentes no eternos, que de alguna u otra manera hagan su aporte que lo pueden hacer desde distintos lugares, hoy uno puede ocupar un lugar, un cargo público, ser legislador pero mañana también puede acompañar, puede de acuerdo a su trayectoria, aportar a un proyecto colectivo, eso es lo más saludable, lo correcto como para tratar de modificar algunas cosas, es lo que creo, acá tampoco digo que hay que jubilar o que no pueden participar, todo lo contrario, muchas personas tienen mucha experiencia y creo que pueden hacer aportes”, señaló.

En ese marco, el ex funcionario nacional señaló que “lo que me parece a mi y que creo que es opinión de gran parte de la sociedad formoseña, es que uno vaya por varios mandatos, más allá de que la Constitución nacional lo permita, eso no significa de que en un partido como la UCR uno pueda hacer uso y abuso de ese permiso, es una oportunidad como para decir que el radicalismo ofrece esos candidatos con esas características y eso puede diferenciar del gildismo por un lado, más allá de que otras características tienen que ver con la transparencia, que hace a la calidad institucional, la declaración jurada de bienes, lo que hace a la necesidad de que la gente sepa y cuando un partido político ofrece candidatos, tenga de alguna u otra manera antecedentes en cuanto a sus antecedentes laborales, profesionales, su experiencia, capacidad”.

Recordó Arce que llegó a ocupar cargos en políticos “gracias a mi partido y a un conjunto de cosas en la política, nadie llega solo, lo hace por un conjunto de factores, uno pone la cabeza pero hay un conjunto de actores, de armado, de recursos, de suerte, del contexto político provincial, nacional que ayuda a que uno pueda ocupar un lugar, fui concejal 4 años, luego diputado nacional, en diciembre pasado terminó mi mandato y actualmente estoy ejerciendo la profesión como corresponde, pero tampoco estoy alejado de la política”.

“Me siento más cómodo siendo parte, acompañando en un proyecto colectivo donde hacemos nuestros aportes, por ejemplo en Formosa la oposición no tiene ninguna intendencia y tampoco la gobernación, trabajar en un proyecto para ocupar cargos ejecutivos y de esa manera tratar de mejorar la vida de la gente creo que es un objetivo loable, un buen objetivo, a mi me interesa eso, debería ser normal que uno ocupe un cargo público, siga participando en política”, afirmó.

Al finalizar, el ex diputado manifestó que “debemos dar el ejemplo en muchos aspectos, no me parece positivo el tema de las reelecciones y por el otro lado hay que trabajar, más aún en una provincia como la nuestra con la calidad institucional, con aspectos que hacen a la transparencia, en lo que se relaciona con un funcionario público porque eso se hace con recursos públicos, de los ciudadanos”.

