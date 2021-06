Mario Arce opinó que el 40% de aumento en los sueldos del Congreso “es inoportuno y excesivo”

Compartir

Linkedin Print

El diputado nacional Mario Arce (Juntos por el Cambio-UCR), en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre diversos temas, entre los que se refirió al 40% de aumento escalonado para los empleados del Congreso, medida que teniendo en cuenta la complicada situación económica del país, consideró “inoportuna y excesiva” y aseguró que al igual que sus pares del bloque le dará “un fin solidario” al incremento.

“En el contexto y la situación de hoy entiendo que es inoportuno cualquier tipo de aumento, entiendo que es excesivo por eso mi postura y la de muchos diputados de Juntos por el Cambio de señalar el rechazo del mismo, esto tiene un origen que está dentro de las facultades que tiene el presidente de la Cámara Sergio Massa, la presidenta del Senado Cristina Fernández quienes han acordado con los gremios de los empleados del Congreso mediante paritarias un 40% de aumento escalonado, el tema es que hay como un enganche y al aumentar los haberes de los empelados también aumenta el de legisladores, eso fue señalado por parte de nuestro interbloque, señalamos el rechazo del mismo, pero es una decisión que ha tomado el presidente de ambas cámaras y lo que vamos a hacer la gran mayoría es darle un fin solidario, algún tipo de ayuda en la proporción de ese aumento”, expresó.

Seguidamente se refirió a la reanudación de las clases presenciales en gran parte del país, no así en Formosa. “En esto está el grado de importancia que cada gobierno le da a determinados temas, el gobierno provincial evidentemente lo que hace en la materia educativa me parece que es bastante deficiente arrancando por su propio ministro, cuando uno escucha al ministro me hace recordar a etapas del pasado, lo más arcaico, sin lugar a dudas nuestros hijos merecen una educación no solo de calidad sino que la posibilidad de que tengan acceso a la educación, de que no pierdan el vínculo con la educación. A pesar del contexto y con protocolos yo no tengo ningún tipo de duda de que nuestros hijos pueden volver a la escuela, Formosa es la provincia que lleva más de 400 días sin clases presenciales con el agravante de que la conectividad no es buena, tienen dificultades para acceder a una computadora o a cualquier otro dispositivo lo que acrecienta la deserción escolar, el gobierno provincial no tiene una política ni intención y voluntad de por lo menos procurar volver a la presencialidad y los problemas son diversos; no hay porteros, algunas instituciones no están en condiciones como vienen señalando algunos gremios, pero eso no quita que el daño es mucho mayor que nuestros hijos no vuelvan a las escuelas, no es únicamente la pandemia, acá hay una consecuencia psicológica, del aprendizaje que después seguramente a va a ser imposible recuperar, el daño que se le está causando a nuestros hijos al no tener clases presenciales me parece que es bastante sustancial”, expresó.

De la misma forma habló de la licitación de la hidrovía. “Hay un llamado a licitación, la hidrovía Paraná-Paraguay es muy importante, es una vía navegable de importancia donde el 70% de las exportaciones del país pasan por ahí, empieza en puerto Cáceres en Brasil y termina en Palmira, Uruguay, es muy importante que se pueda explotar de la mejor manera porque tiene importancia económica, social y ambiental. La explotación implica trabajos de señalamiento, dragado, para que las vías navegables estén en condiciones de poder hacerlo y la posibilidad de que otros buques transoceánicos también puedan ingresar en los ríos nuestros y de esa manera tener un tránsito mucho más fluido, es muy importante la hidrovía y ahí está la discusión acerca del llamado a licitación, si se va a estatizar, si va a ser una empresa privada, quiénes van a ser y es por eso que en mi calidad de diputado de la nación he solicitado un pedido de informe a efectos de que nos expliquen en qué estado se encuentra y en qué condiciones se están haciendo esos llamados porque es poca la explicación que se tiene a pesar de que hubo una ronda de reuniones al respecto, pero es muy importante porque no cualquier empresa justamente tiene la capacidad, la experiencia para poder realizar obras de construcción en lo que tiene que ver con el dragado, señalamiento y aspectos que hacen a la cuestión ambiental que también es importante teniendo en cuenta todo el territorio argentino y de otros países porque esto tiene importancia para cinco países; Bolivia, Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay así que es importante a quién se le va a dar la concesión de la hidrovía”.

Acotó que tamaña obra también “es fundamental por todo lo que implica y Formosa no está ajena a eso, por ejemplo Formosa tiene tres puertos; Pilcomayo, Formosa y Puerto Nuevo y los tres de alguna u otra manera no están operativos como deberían ser, ahí estamos en un problema, por más que se explote la hidrovía, si los puertos nuestros no están en condiciones me parece que no vamos a poder aprovechar la hidrovía, para traer producción del centro del oeste formoseño, la producción agrícola ganadera es importante que se trabaje la posibilidad de que se mejore la infraestructura, las carreteras en la provincia de Formosa así como también el ferrocarril en algún momento. No tenemos empresas de servicios que se dediquen a eso, está la cuestión de la hidrovía pero Formosa tiene sus particularidades y nos preguntamos por qué no está explotando la hidrovía y es por estas cosas”.

“Hay cuestiones de infraestructura, también hace falta agilizar los trámites en la Aduana, tener personal capacitado para que empresas o personas interesadas en la explotación de la hidrovía puedan conocer y tener el asesoramiento debdo para de esa manera sacar sus productos por ahí”, acotó.

Expresó además que “el gobierno provincial debería preocuparse en vez de estar echando culpas al gobierno anterior en levantar los puertos que de alguna otra manera están en nuestra zona y corresponden a la provincia de Formosa y no se está trabajando, nunca se trabajó, no hay interés, Formosa está muy cuestionada ante la falta de inversiones productivas, de cualquier tipo y creo que en lo que hace a la hidrovía y a vías navegables es fundamental pero debe haber un gobierno que realmente le interese y se ocupe de este tema para tratar de abrir un camino más y de esa manera sin lugar a dudas, se van a generar nuevas fuentes de trabajo y Formosa será más productiva, darle la importancia a los ríos pero debe haber un equipo con ideas y proyectos que hagan esto posible. Los puertos de Formosa tienen problemas desde el amarre, con las balanzas, riesgo de trabajo”.

“Hace unos años me dieron un informe detallado sobre los puertos de Formosa y en gran parte no cumplían con las condiciones mínimas para poder habilitarse como tales, hay causas que son propias a la misma provincia, por más que tengamos la mejor concesión de hidrovía si Formosa no hace su trabajo vamos a estar en la misma, vamos a ver cómo pasa la hidrovía pero no vamos a poder sacar productos de inversores o de gente que quiera generar algún tipo de riqueza que eso redunda en beneficio a los formoseños porque genera fuentes de trabajo, inversiones, mejores condiciones de vida”, finalizó Arce.

Compartir

Linkedin Print