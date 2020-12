Mario Casas: “Las personas que están retraídas son las que más miedo nos dan cuando estallan”

Compartir

El actor español del momento protagoniza la película “No matarás”, una historia llena de suspenso y adrenalina que te va a dejar sin aliento. En comunicación con Teleshow, nos cuenta su visión del auge de las películas y series ibéricas

No matarás relata la historia de un chico que trabaja en una agencia de turismo y está al cuidado de su padre enfermo. Es una persona rutinaria, que no sale, no tiene novia ni amigos. Pero una noche le cambiará la vida para siempre cuando en un restaurante conoce a una chica que lo llevará a una vida de locura. El film se estrenará en una nueva plataforma llamada Cining que, junto a Hoyts Cinema, transmiten cine de manera online.

Desde España, Mario Casas, el actor que brilló en Contratiempo, Hogar, El practicante y más lejos en la serie El Barco, dialogó con Teleshow sobre su papel de Dani en este thriller titulado No Matarás.

—¿Cómo definirías a Dani y qué cosas de Mario encontrás en él?

—Es un personaje que le tiene miedo a la vida, a dar pasos. Creo que no tiene nada que ver conmigo. Yo me considero lo contrario, me gusta probar y salir de la zona de confort. Tal vez lo que sí tenemos en común es que a los dos nos gusta ayudar a la gente que nos rodea.

—El problema de este personaje es que vivió siempre tan reprimido de sus sentimientos que cuando quiere comenzar a vivir todo le sale mal…

—Claro, yo creo que es alguien que tiene mucho miedo y ha estado siempre a merced de los demás, de su padre, de cuidar de él durante tantos años, de su hermana. Es un hombre reprimido y no se ha descubierto a sí mismo hasta esa noche. Y creo que la gente que está retraída y no da pasos hacia adelante y tienen miedo, son realmente las personas que cuando estallan pueden ser los que más miedo den. Por eso este viaje es hacia ese descubrimiento hacia quién es él realmente.

—En Argentina las ficciones españolas tienen un gran recibimiento y a pesar de que ese vínculo con las producciones ibéricas siempre existió, pareciera que estamos viviendo una edad dorada, ¿crees que es así?

—Para mí sí se está viviendo una edad de oro, pero que tiene que ver más con estas fronteras que se han abierto con las plataformas. Siempre han funcionado muy bien las series españolas en la Argentina. Y desde aquí envío un saludo a todas las personas en Argentina que me demuestran cariño desde hace 16 años, cuando empecé mi carrera. Entonces el cambio no lo noto tanto. Pero sí es cierto que en el resto del mundo se han abierto las puertas para las ficciones españolas.

—¿Alguna vez se te cruzó por la cabeza hacer carrera en Hollywood?

—Mira creo que ha cambiado un poco el mundo Hollywood como lo pensábamos. Yo recuerdo cuando se fue Antonio Banderas en mi país, luego Penélope Cruz, Javier Bardem que se fue un poco después, está Jordí Mollá también por ahí y algunos más que abrieron camino. Pero creo que las historias eran distintas y la sociedad era otra. Creo que ese viaje de la “montaña de Hollywood” ha cambiado un poco con la llegada de las plataformas.

—Si pudieras elegir un director o actor para trabajar, ¿a quién elegirías?

—Soñando, y pensando acá en nuestro país, sueño con trabajar con Pedro Almodovar que no he tenido la oportunidad y es parte de la historia de nuestro cine y es alguien de quien me gustaría decir que he trabajado con él. Ese es uno de mis grandes sueños. Y después hay muchos directores europeos, estadounidenses y del resto del mundo con los que me gustaría trabajar.

—Tus últimos trabajos, No matarás, Hogar, El Practicante, se alejaron un poco de la imagen del Mario como galán, ¿te gustaría volver a hacer una película de amor?

—No es que estoy evitando este estilo de películas. Tal vez el año que viene me llega un drama romántico o una historia épica de amor y yo seré feliz de la vida de hacerlo. Es decir, si de repente me llega una historia de amor o un drama romántico, estaría dispuesto, me encantaría. Faltan muchas historias de amor, de hecho son los guiones más difíciles de encontrar. En España últimamente hay muy pocos y lo que me llegaba no me terminaba de encajar. Si hay una historia como 3 metros sobre el cielo, con ya mis 30 y picos de años, lo haría.

—Si pudieras viajar en el tiempo y encontrarte con el Mario Casas de Los hombres de Paco o de El Barco, ¿qué consejo le darías?

—Creo que no me daría ninguno, porque al final mis aciertos y mis errores me han llevado adonde estoy ahora, a haber tenido un proceso profesional y personal que no cambiaría nada. Pienso ahora más en el presente y en lo que estoy haciendo y en los personajes que me regalan y el haberme hecho más mayor ha hecho que ahora tenga más capacidades y, con mis 34 años, tengo otra capacidad de análisis. Entonces eso al final me ha dado todos mis errores y mis aciertos hasta el momento. Así que no cambiaría nada… Aunque sí, lo único que cambiaría es este año para atrás. Eso sí lo cambiaría.

