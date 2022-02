Mario Ledesma anunció su salida de Los Pumas: «Estoy muy agradecido por todos estos años»

Compartir

Linkedin Print

De manera repentina e inesperada, la Unión Argentina de Rugby convocó a una conferencia de prensa para notificar una decisión que influirá de manera directa en el futuro de Los Pumas: el entrenador Mario Ledesma junto a todo su cuerpo técnico y colaboradores no continuarán al frente del combinado nacional. El presidente de la entidad que regula dicha disciplina, Marcelo Rodríguez, se juntó con el coach e icónico hooker para cerrar una etapa de la mejor manera posible. “Estoy muy agradecido por todos estos años”, fueron las primeras palabras que deslizó el estratega en su despedida.

“Tengo que anunciar que doy un paso al costado. Es una decisión personal y quiero aclarar que me sentí muy apoyado por mi staff y los jugadores. Fue una aventura con muchísimas cosas buenas y malas, que nos hicieron mejores entrenadores y personas”, continuó.

El anuncio fue catalogado como una sorpresa para varios dirigentes del órgano que regula al deporte en el país y se rumorea que una importante oferta por parte del Rugby-Club Toulonnais de Francia sería una de las razones de su partida. Mientras tanto, ya se barajan alternativas para ocupar el puesto vacante. Dentro de los nombres que comienzan a tomar fuerza en los pasillos de la UAR aparecen los de Felipe Contepomi y Gonzalo Quesada para que asuman de cara a la próxima ventana de partidos fijada en julio.

“Mario ha contribuido a todos los equipos de rugby. Estamos satisfechos con lo que hizo. Y por nuestra parte, sólo agradecerle de cómo nos hemos relacionado, en un momento extremadamente difícil”, subrayó Marcelo Rodríguez.

Vale recordar que Argentina viene de caer en los seis partidos del Rugby Championship, en el que enfrentó en dos ocasiones a cada una de las potencias del hemisferio sur: Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. En el ciclo Ledesma se consiguió la histórica primera victoria frente a los All Blacks y solidificó el rendimiento del equipo en las formaciones fijas, pero el flojo tránsito en 2021 dejó secuelas profundas principalmente después de la dolorosa derrota por 53 a 7 frente a Irlanda en noviembre.

Además, falta poco más de un año para el próximo Mundial que se celebrará en Francia (inicia el 8 de septiembre de 2023) y arrancar un nuevo proceso representa un escenario complejo para el desarrollo de la Selección. Los Pumas conformarán el Grupo D junto a Inglaterra, Japón y Samoa, mientras el cupo restante correspondiente a Américas 2 saldrá del ganador del segundo playoff continental entre Estados Unidos y Chile, pautado para el 9 y 16 de julio de 2022.

Ledesma había asumido como head coach a mediados de 2018 en lugar de Daniel Hourcade y debutó desde el otro lado de la línea de cal el 18 de agosto de ese mismo año en la caída por 34 a 21 frente a Sudáfrica. En la Copa del Mundo de Japón 2019 quedó eliminado en fase de grupos, pero logró arañar la clasificación a la edición del año próximo: perdió con Inglaterra y Francia para quedar en la tercera posición, más allá de los triunfos sobre Estados Unidos y Tonga.

La expansión del coronavirus a nivel mundial impactó de manera directa en Los Pumas, que tuvieron que entrenarse de manera virtual en la previa del enfrentamiento con los All Blacks del 17 de noviembre, cuando Nicolás Sánchez hizo historia al anotar la totalidad de los puntos de Argentina en la hazaña contra Nueva Zelanda por 25 a 15. Cabe destacar que una semana más tarde, ese mismo equipo igualó 15-15 con Australia en la mejor actuación nacional en el Tres Naciones, que no contó con Sudáfrica.

Por otro lado, los conflictos fuera del rugby también signaronn el paso de Ledesma como entrenador. El pobre homenaje a Diego Armando Maradona después de la muerte del ídolo popular, los viejos tuits xenófobos de Pablo Matera que le costaron la capitanía (algo similar ocurrió con Guido Petti y Santiago Socino) y el escándalo sanitario que involucró a seis integrantes del plantel son algunas de las turbulencias que tuvo que enfrentar el último coach de Los Pumas.

Mario cerró su ciclo con un 29% de efectividad en un total de 33 partidos oficiales, de los que ganó en ocho oportunidades, empató en tres y perdió en 22. Además, se retira del cargo con una racha de ocho derrotas consecutivas, que ya había puesto su continuidad en duda a fines de 2021.

Compartir

Linkedin Print