Mario Lugones fue oficializado como ministro de Salud: jurará este martes en la Casa Rosada

La designación se formalizó por el decreto 857/2024 publicado este lunes en el Boletín Oficial. El acto se realizará en el Salón Blanco.

En paralelo, el Presidente aceptó la renuncia de Mario Russo

Mario Lugones fue oficializado como nuevo ministro de Salud: jurará este martes en la Casa RosadaMario Lugones, nuevo ministro de Salud del Gobierno de Javier Milei.

El Gobierno formalizó la designación de Mario Lugones como ministro de Salud, en reemplazo de Mario Russo. Lo hizo a través del decreto 857/2024 publicado en la última edición del Boletín Oficial. Por la misma vía, aunque por intermedio de otro decreto, el 856/2024, le aceptó la renuncia al funcionario saliente.

El vocero presidencial confirmó que el acto de jura se realizará mañana a las 12 en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

El pasado jueves, un comunicado oficial de la Oficina del Presidente dio por terminado el ciclo de Russo en la cartera sanitaria. Argumentaron “cuestiones estrictamente personales” y le dieron el formal agradecimiento “por su trabajo, compromiso y dedicación al frente de la cartera”.

En la misma línea se mostró el Gobierno este lunes en la normativa firmada por Javier Milei y su Jefe de Gabinete, Guillermo Francos. “Agradécense al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de su cargo”, rezó el artículo 2°.

De todos modos, detrás de las explicaciones oficiales se encierran otras vinculadas a internas. El día que se conoció su renuncia, Russo había pedido por nota ante la Jefatura de Gabinete que está a cargo de Guillermo Francos la “limitación de funciones” de María Cecilia Loccisano, secretaria de Gestión Administrativa del ministerio, esposa de Jorge Triaca, ex ministro de Trabajo en la gestión de Mauricio Macri y quien tendría el aval del influyente asesor presidencial Santiago Caputo y su entorno de consultores.

Russo, de 57, años, había asumido en el cargo el 10 de diciembre de 2023, con el comienzo de la gestión de Milei. De bajo perfil, casi que no se expuso públicamente y recién en el mes de abril salió a referirse sobre la problemática del dengue.

“Esto no es covid, es otra cosa”, aseguró el ahora exministro, especialista en cardiología y recibido de la Universidad de Buenos Aires, cuando había escasez de repelente.

Ahora debía volver a encarar una campaña por el dengue, pero antes se convirtió en el tercer ministro que deja el Gabinete de Milei desde diciembre de 2023, luego de las salidas de Nicolás Posse (jefe de Gabinete) y Guillermo Ferraro (Infraestructura).

Quién es Mario Lugones

El elegido para reemplazar a Russo fue el cardiólogo Mario Lugones, uno de los propietarios del Sanatorio Güemes y padre de Rodrigo Lugones, quien era socio de Caputo en una consultoría.

“A lo largo de su carrera, fue jefe de clínica de la Unidad Coronaria del Sanatorio Güemes, además de médico cardiólogo de Praxis Médica, de la Fundación Favaloro, del Sanatorio Malvinas, entre otros. A su vez, se desempeñó como Director del Instituto Médico de la Seguridad Social y Evaluación Tecnológica (IMSSET) de la Facultad de Medicina de la UBA y fue Director de la Maestría de Gerenciamiento de Sistemas de Salud de la UBA”, detalló un texto presidencial en X.

Se trata de una persona que ya tenía injerencia en el Gobierno, como la tiene el asesor presidencial Santiago Caputo, pero sin ocupar un puesto fijo. Lugones era consultado ya desde la gestión del exjefe de Gabinete Nicolás Posse y tras su salida cerró filas con Caputo.

Secretario de la Federación Argentina de Prestadores de Salud, Lugones es también presidente de la Fundación Sanatorio Güemes en la que es socio del operador radical Enrique “El Coti” Nosiglia, como del histórico sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo -quien pasó del amor al ostracismo libertario- y del ex presidente de Independiente Julio Comparada.