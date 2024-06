Mario Massaccesi recordó los difíciles momentos que vivió en su juventud

Mario Massaccesi se ha destacado por hablar de los difíciles momentos que vivió durante su niñez. Si bien en los comienzos de su carrera se mostró reacio a este tipo de menciones, con el tiempo se animó y su testimonio abrió la puerta a que otras figuras se animaran a hacerlo. Como en las últimas horas, en las que el actual conductor de Cuestión de Peso volvió a referirse a esas vivencias que lo marcaron de por vida.

En diálogo con Ángel de Brito por la plataforma de streaming Bondi, el comunicador dejó en claro que “la juventud fueron los peores años de mi vida”. No dio muchos detalles, pero aseguró que pasó por un infierno desde muy chico y tuvo que buscar la forma de sobrellevarlo en una familia “donde había mucho silencio”. Al referirse a esto, Alexis Quiroga, exparticipante de Gran Hermano (Telefe) e invitado en el ciclo, le consultó si hubo una experiencia que marcó un antes y después. “Cuando fui a lo de Mirtha Legrand”, respondió.

“No es una cosa agradable de contar, pero Mirtha se lo preguntó un día al aire”, recordó el conductor de LAM a la audiencia. “Me preguntó si había sido violado”, comentó Mario, y agregó: “Pero yo sostengo lo siguiente: los dramas de la infancia, uno tiene la opción de contarlos con lujo de detalles. En mi caso fueron muy horrorosos, pero además yo sé cuál es el límite de mi intimidad y prefiero contar lo que hice (para superarlo)”.

“¿Vos te sentiste infeliz hasta los 33?”, le preguntó de Brito, y Massaccesi reconoció que lo fue debido a que nunca pudo hablar con total libertad con su mamá. “Mi madre murió de un cáncer en la garganta y nunca nos pudo contar que había una hermana, que creíamos que era tía y en realidad era una hija de ella de la adolescencia”, confesó el invitado, lo cual cambió completamente el ámbito familiar para él.

Al momento de referirse a cómo logró sobrellevar sus problemas y salir adelante, Mario confesó que fue gracias a sus sueños de trabajar en la tele. “Decía: ‘Yo quiero estar ahí, yo quiero viajar’, porque, aunque estaba en una zona oscura, yo sabía que allá había un lugar al que podía ir”, admitió. También se refirió a la persona que lo ayudó a darle inicio a su carrera periodística, Daniel Colombo, quien le regaló un curso que cambió para siempre su vida. “Él me dijo: ‘Yo te lo voy a pagar, son cinco días, es un regalo como amigo. Si abandonás, me devolvés la guita’”, recordó a la distancia.

“¿Fuiste violado?”, le consultó la diva de los almuerzos en uno de sus programas, a fines de 2019. Esta pregunta descolocó completamente al comunicador, quien se sintió arrinconado e intentó escapar de la situación. No fue nada sencillo, incluso se necesitó de varias disculpas por parte de la anfitriona, pero el hombre logró perdonarla y, con ello, recordarlo como un error sin intenciones de herirlo.

“Se armó un despelote bárbaro, pero siempre destaco que me pediste disculpas. Me llamaste dos veces”, explicó en su participación en Almorzando con Juana (El Trece), cuando la nieta de la diva se encontraba en su viaje ecológico, a principios de mayo de este año. Respecto al detalle que tuvo la presentadora, su invitado comentó que se comunicó con él mientras daba clases en la universidad y en otra oportunidad para enviarle cariños a su familia.

A modo de cierre, el comunicador dejó en claro que “cuando uno acepta las disculpas, se termina el tema”, por lo que Legrand y él lograron reestablecer su vínculo luego del mal momento que vivió en plena emisión del ciclo.