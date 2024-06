Mario Pergolini: «No extraño el vértigo de la tv»

Desde los estudios de la redacción de Infobae en Miami Beach, el director de Vorterix visitó Paren la Mano, el programa conducido por Luquitas Rodriguez, Alfredo Montes, Germán Beder y Roberto Galati. El equipo cubrirá todos los detalles de la Copa América

A horas de que la Selección Argentina comience la defensa del título de campeón en la Copa América, Paren la mano realizó una transmisión especial desde los estudios de Infobae en Miami Beach. El programa, que cubrirá todos los detalles del torneo, recibió a Mario Pergolini, el director de Vorterix, quien habló sobre el futuro del streaming, recordó sus anécdotas en CQC y sus roces con la política y confesó si volvería a hacer televisión.

Ante los rumores de que volvería a un canal, el conductor Luquitas Rodríguez le consultó: “¿No vas a volver a hacer televisión?”. Después de unos segundos, el director de Vorterix detalló: “Me habían ofrecido hacer televisión, pero al final no acepté. No quiero volver a hacer tele, en este momento ustedes ahora tienen más rating que uno televisivo, si le sumamos todo lo que pasa de YouTube, Twitch, nosotros somos multiplataforma. Si te ponés a ver la mañana del streaming de Vorterix son casi 270 mil personas. Estamos trabajando para otra gente, el promedio de edad de la televisión argentina es 72 años. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué programa de tele haríamos? Teóricamente conduciría, haría notas. Todo el público joven lo ve en YouTube, ¿por qué lo haríamos en la tele?”

Con la charla derivando en temas de audiencia, plataformas y contenido, Pergolini reflexionó y contó su mirada a futuro. “¿Seguís apostando a todo el ecosistema?”, le consultó el equipo de Paren la Mano. Con gesto serio, el invitado respondió: “Nosotros tenemos que entender que no somos un canal de Youtube, lo digo con todo respeto. Tenemos que hacer lo que nos gusta hacer, no buscar números, eso es lo que defiendo. Vorterix hace muchas cosas para terceros que no salen por nuestro aire, a mi me gusta esa diversidad, hacer otro tipo de producciones. Es la gran familia de medios que he armado, me parece que es mucho mejor que intentar estar siempre en el mainstream, nuestro programa de mainstream es este. Y después podemos ir paseando por un montón de cosas con la libertad de hacer lo que se nos antoja”.

Fue entonces cuando el invitado recordó sus pasos por CQC y contó cómo vivió aquel momento de éxito: “Cuando CQC empezó, y hacíamos barbaridades, la política no estaba muy acostumbrada a todo eso. No la sacábamos gratis. A mi me entraron a casa con Tomás chiquitito, no me robaron nada. En una época te mandaban la AFIP completa sin importar el Gobierno. Era complicado, te apuraban y no sabías si te terminaban armando algo. Uno temía que la justicia no fuera ecuánime. Teníamos momentos complicados”.

Con su mente revisando los logros de Vorterix, Pergolini contó todo lo conseguido hasta la fecha: “Me gusta que tengamos un teatro, que la gente venga a ver los grandes conciertos que hacemos, que Dillom salga gracias a nosotros, que el Quinto Escalón haya salido en parte de lo que pasó en Vorterix. Siempre estamos corridos de la charla mainstream total, y cada tanto pegamos grandes goles”.

También confesó otros asuntos que lo trajeron a Miami: “Vine a ver un par de desarrollos de tecnología, unos anteojos que tienen realidad aumentada, en donde el director va a tener varias pantallas. Me gustan esos desarrollos. Somos el medio que más inteligencia artificial tiene en el día, muchas de esas cosas se las llevamos a otros medios”.