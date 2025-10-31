Mario Pergolini volverá a la Rock & Pop para celebrar los 40 años de la emisora

El regreso de Mario Pergolini a Rock & Pop marca un hito en la radiofonía argentina: este domingo a las 10.00, el histórico conductor se pondrá nuevamente al frente del Ranking Rock & Pop en una edición especial que celebra los 40 años de la emisora. La transmisión podrá seguirse tanto por la frecuencia 95.9 FM en CABA y el GBA como a través de las plataformas digitales oficiales, y promete reunir a oyentes de distintas generaciones en torno a la música y la memoria colectiva.

El evento, titulado “Ranking Rock & Pop – Edición 40 años”, se presenta como una cita ineludible para quienes han acompañado a la radio desde sus inicios y para quienes buscan descubrir su legado. La elección de Pergolini como conductor invitado no es casual: su figura está estrechamente ligada a la historia de la emisora, donde condujo tanto el Ranking como el emblemático programa “¿Cuál es?”. Su retorno para esta ocasión especial refuerza el carácter simbólico de la jornada y evoca una época en la que la radio definía tendencias y acompañaba la vida cotidiana de miles de oyentes.

Pergolini, junto a Eduardo de la Puente y Marcelo Gantman, lideró el ciclo que debutó en 1993 y redefinió los códigos de la radio argentina. El programa rápidamente se estableció como un espacio de libertad y creatividad, alejándose de la tradición que dominaba el medio, y conquistó a una generación dispuesta a quebrar moldes preexistentes.

El surgimiento de ¿Cuál es?, motor fundamental de la transformación, coincidió con el ímpetu innovador de Rock & Pop a mediados de los años 80. Era un grupo de jóvenes, carentes de un plan maestro, decidido a rechazar todo lo que no deseaba hacer en radio. Esta postura radical condujo a choques con entidades de control, como cuando la simple mención de la palabra “boludo” en el aire generó una avalancha de apercibimientos por parte del COMFER.

Durante el programa de este domingo, la audiencia será protagonista a través de la cuenta regresiva de las 40 canciones más votadas, una selección que abarca desde clásicos del rock nacional e internacional hasta himnos recientes. El especial no solo repasará éxitos, sino que buscará narrar la historia de Rock & Pop y de sus oyentes mediante anécdotas, recuerdos y el inconfundible estilo de Pergolini. La propuesta apunta a cruzar generaciones, permitiendo que quienes vivieron los primeros años de la emisora compartan experiencias con quienes se suman hoy a su comunidad.

La decisión de Mario Pergolini de abandonar la radio Rock & Pop estuvo marcada por un episodio insólito que involucró a Daniel Grinbank, entonces propietario de la emisora. Según relató Pergolini en el stream Deja que entre el Sol de Vorterix, su deseo de renunciar surgió cuando el trayecto diario hasta la radio, ubicada en la avenida Entre Ríos, en el barrio de Constitución, se volvió insostenible para él. “Le dije a Daniel: Renuncio. No puedo viajar todos los días hasta acá, me estoy perdiendo una vida y la verdad me está yendo bien, yo no necesito esto”, recordó Pergolini.

Lo inesperado fue la reacción de Grinbank ante esa decisión: se presentó en su casa con un compás y una guía Filcar, que contenía el plano de las calles de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. El empresario y productor estaba dispuesto a ir por todo para encontrar una solución. “Me abrió la Filcar y dice: Tu casa está acá, y puso el coso y dice: ¿Hasta dónde te podés mover? ¿Hasta dónde te moverías? Y le marqué (la avenida) Federico Lacroze. A los dos meses me dice: ‘Compré un edificio acá atrás para que esté cerca de tu casa’”, relató Pergolini en el mismo programa. De este modo, la emisora terminó mudándose para facilitarle la vida a su conductor estrella. Aunque Pergolini no precisó la fecha exacta de este episodio, su vínculo con la Rock & Pop se extendió hasta 2011, año en que decidió fundar Vorterix.