Marion Rodríguez (LLA) hizo hincapié en la “falta de oportunidades para los jóvenes formoseños”



En una entrevista exclusiva con el programa radial «Exprés En Radio», Marion Rodríguez, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza en Formosa, compartió sus impresiones sobre su postulación, la conformación de la lista y los desafíos que enfrenta de cara a las próximas elecciones.

La candidata, oriunda de Clorinda, se presenta como una «persona que viene de afuera» de la política tradicional, con la misión de representar los intereses del interior provincial.



Un nuevo rostro en la política formoseña



La candidata expresó su gratitud por la oportunidad y la responsabilidad de asumir este rol. «La noticia de la candidatura la tomé con mucha responsabilidad, con mucha alegría también», afirmó.



Rodríguez se describió como hija de una familia de comerciantes de Clorinda, lo que, según ella, la llevó a sentirse «moralmente obligada a pelear por nuestra provincia».

Recordó los duros momentos vividos en su ciudad durante la pandemia, con «barrios cerrados» y un aislamiento que golpeó duramente a la comunidad. También hizo hincapié en la falta de oportunidades para los jóvenes formoseños, quienes a menudo se ven obligados a emigrar a otras provincias o incluso a normalizar la búsqueda de empleo en países vecinos.



Una lista que abraza a todos los que buscan el cambio



La candidata abordó la conformación de la lista de La Libertad Avanza, que está encabezada por Atilio Bazualdo, convencional constituyente por el mismo espacio. Rodríguez se mostró entusiasmada con la participación de Bazualdo, a quien describió como una persona con «mucho coraje» por haber decidido «saltar» y unirse al proyecto de Milei.



«Esto es un mensaje para toda la gente», sostuvo. «Queremos que la gente se sume, que nos conozca y que sepa qué es lo que queremos cambiar y por qué queremos cambiar».



Rodríguez manifestó su confianza en la posibilidad de obtener una banca en el Congreso, argumentando que hay un sentimiento de cambio palpable en las calles. «La gente te manifiesta en la calle, te está pidiendo un cambio», aseguró. «La semilla de la libertad ya se gestó en la provincia».



Una campaña de cercanía con la gente

De cara a la campaña, Rodríguez adelantó que la estrategia de La Libertad Avanza se centrará en un recorrido por todas las ciudades, localidades y parajes de la provincia.



La candidata destacó que ya han recibido solicitudes para visitar distintas zonas y que planean intensificar el trabajo que ya venían realizando desde las elecciones pasadas.



Un punto que Marion Rodríguez resaltó con especial entusiasmo es la alegría que ha generado su candidatura en el interior provincial. La gente, según ella, se siente «representada por primera vez» al ver a una persona de su región en una lista tan relevante.

«Las realidades del interior no son las mismas que las de capital», explicó, enfatizando que los ciudadanos del interior se sienten representados por su figura.

Para finalizar, Rodríguez dejó un mensaje claro para la ciudadanía: los políticos de La Libertad Avanza «estamos al servicio de ellos».

Con un tono de compromiso y apertura, invitó a la gente a contactarla a través de las redes sociales y a estar atenta a los próximos pasos de la campaña. «Hay que cambiar este paradigma que se tiene por la experiencia», concluyó, reafirmando el compromiso del espacio con la transparencia y el servicio público.