Marixa Balli contó el lado místico de Rodrigo: la predicción sobre su trágico accidente y cómo hablaba con su padre muerto

El gran amor en la vida de Marixa Balli fue Rodrigo y a pesar del paso del tiempo, a casi 25 años de su muerte, su romance es uno de los que más dio que hablar en el espectáculo argentino. En una entrevista con Catalina Dlugi, la panelista de LAM contó una faceta no tan conocida del ídolo del cuarteto: la conexión paranormal que tenía y cómo cree que él predijo su muerte.

“Contaste que Rodrigo ‘te preparaba’ para cuando él ya no esté porque él tenía como especie de contacto con el más allá”, indagó la conductora de Agarrate Catalina (La Once Diez, Radio de la Ciudad). “Él me decía que hablaba con el papá que ya estaba fallecido. Me decía ‘anoche hablé con papá, lo vi’. Las primeras veces le dije ‘¿pero vos estás bien?’ y después ya se lo creí“, contó.

“Él me dijo ‘vos vas a sufrir mucho’ y algo que me impresionó fue cuando me dijo ‘te van a odiar tanto, te van a dar por todos lados’. ‘Vas a sufrir mucho, mucho, mucho’. Fue tal cual lo que él me dijo. Me parecía una cosa de locos”, rememoró, aludiendo a los conflictos que llegaron después del trágico fallecimiento de El Potro.

“¿O sea que él sabía que se iba a morir joven?“, indagó la periodista. “Sí, porque el padre se lo decía. Le decía que después que hiciera algo muy importante, que yo creo que fue el Luna Park, pero en ese momento él todavía no sabía que era, le decía ‘te vas a venir conmigo, no te preocupes, no sufras más’. Eso era porque Rodrigo en el fondo sufría bastante por muchas situaciones. Por un montón de cosas. Tuvo una vida muy exitosa y muy triste a la vez”, aseveró.

La empresaria también reflexionó acerca de por qué su vínculo amoroso fue minimizado o incluso desmentido después de la muerte del cuartetero: “Yo creo que es por el amor que él me tenía. Era tan evidente. Él decía ‘que nadie toque a Marixa’. ‘Marixa esto, Marixa lo otro’. Las cosas que pasaban cuando de repente nos cruzábamos en un aeropuerto que yo no sabía que me lo iba a cruzar. Era una cosa que era su profesión. Era como que le pertenecía y me amaba de una manera que se le mezclaban las cosas. A lo mejor estaba de novio, pero me veía y se olvidaba del mundo”.

“Entonces yo creo que fue tal el amor que él me tuvo… Conmigo tuvimos una química que no creo que le pase a todo el mundo en la vida. Fue algo sublime, surrealista. Algo increíble. Y él lo notó. Me dijo ‘la gente te va a odiar porque te amo’. La gente se la agarró conmigo y eso que él fue exitoso siete meses. Yo lo conocía desde hacía muchos años”, rememoró. “Tuvo siete meses de éxito, nada más. Fue muy rápido y pasajero. Y la verdad es que fue muy fuerte todo”, señaló.

También la intérprete de “La Cachaca” contó que sueña con Rodrigo, que una vez le hizo un pedido puntual. “Son muy puntuales. Cuando él falleció, tuve un sueño a los dos meses con él y me decía ‘saquen el santuario’”, afirmó, en alusión al santuario que se levantó a la vera de la Autopista Buenos Aires-La Plata a la altura de Berazategui en donde murió el artista.

“Yo le decía en el sueño que no podía ir con eso a la gente en el santuario y decirles que él me lo había dicho porque sino iban a decir que estaba loca. Él me decía ‘¡te pido por favor, es tu obligación!’. Bueno, obviamente nunca lo dije, ni hice nada, porque iban a pensar que no estaba bien porque yo había transitado una situación muy difícil en mi vida después de mi accidente”, señaló, al mencionar la muerte de su expareja Mariano Fischer a la altura del paraje Samborombón, en la ciudad bonaerense de Coronel Brandsen, choque por el que ella estuvo en un gravísimo estado y permaneció en terapia intensiva.

De aquel episodio que marcó su vida, según admitió ella misma, recibió una premonición, al igual que el final de Rodrigo: “Me lo había dicho una peluquera de Canal Nueve. Beatriz me lo había dicho. Ella tenía visiones y de golpe me dijo ‘mirá, veo mucha sangre, te veo a vos con mucha sangre en la ruta y a Rodrigo, a los dos, así que avisale’. Yo le dije ‘Beatriz, no me digas eso’. Yo la quiero mucho a Betty”.

“Ella tenía visiones y yo a esas cosas le tengo miedo porque es gente que no trabaja con ese tema y que de golpe tiene visiones. Te lo larga y uno se queda helado. Eso fue al toque de eso. Yo tuve el accidente primero y a los dos meses tuvo Rodrigo el accidente. Nos accidentamos el mismo año con una diferencia de tres meses”, recordó.

Marixa reconoció que su romance con Rodrigo dejó muy alta la vara a la hora de enamorarse y encarar relaciones de pareja. ”Yo la verdad es que después de él me enamoré, fui muy feliz. Lo que pasa es que con Rodrigo fue raro. Fue el amor de una telenovela. Fue muy increíble», reconoció.

“Después tuve relaciones como muy normales, lo que pasa es que él no era un chico normal. Era un artista ya de nacimiento. Su forma de ser no era la de un chico que trabaja en una oficina. Su temperamento, su carisma. Todo mundo se quedaba enloquecido con él”, admitió.

“Hoy mis sentimientos, no te digo que los dejé de lado, pero no me focalizo en eso. Para vivir no necesito ese amor de pareja. Hay diferentes amores. Yo lo que más necesito es la familia. Para mí la familia y los amigos son el amor más puro. El de pareja es distinto”, concluyó.