Mark Carney fue elegido para reemplazar a Justin Trudeau

Mark Carney fue elegido este domingo para reemplazar a Justin Trudeau al frente del Partido Liberal y el Gobierno canadiense.

El ex gobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra se impuso en una votación realizada entre unos 400.000 seguidores del Partido Liberal a la ex viceprimera ministra y ex ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, cuya dimisión del Gobierno en diciembre provocó la crisis que culminó este domingo con la elección del exgobernador del banco central canadiense.

De esta manera, Carney obtuvo el 85,9% de los votos emitidos por los militantes del partido, anunció Sachit Mehra, presidente de la formación.

El flamante primer ministro supera así a Trudeau, quien en 2013 logró la victoria en las primarias con poco más del 80 por ciento de votos, y se impone a sus otros tres rivales: Chrystia Freeland (8%), Karina Gould (3,2%) y Frank Baylis (3%).

Tras su contundente victoria, brindó un discurso con un fuerte mensaje contra el gobierno norteamericano: “Hay alguien que está tratando de debilitar nuestra economía (…) Donald Trump, como sabemos, ha impuesto aranceles injustificados a lo que fabricamos, a lo que vendemos y a cómo nos ganamos la vida. Está atacando a las familias, trabajadores y empresas canadienses, y no podemos permitir que tenga éxito, y no lo permitiremos”.

Carney dijo que Canadá mantendrá los aranceles de represalia en vigor hasta que “los estadounidenses nos muestren respeto”.