Marley confesó con qué famosa le gustaría tener una hermanita para su hijo, Mirko

Marley se prepara para volver a la televisión con una nueva temporada del reality La Voz por la pantalla de Telefe. Antes de su regreso, el exitoso conductor fue invitado al ciclo Flor de equipo y tuvo un divertido ida y vuelta con Florencia Peña, con quien tiene una relación de amistad y trabajo desde hace años.

Durante la entrevista, la actriz le preguntó qué deseos había pedido en su último cumpleaños. “Siempre pido para Mirko (su hijo), cuando sos papá dejás de ser el centro. Casi todo tiene que ver con él y también pedí darle un hermanita, me gustaría porque no hay mujeres en mi casa”, aseguró el presentador televisivo.

Cuando Florencia le consultó a qué famosa elegiría como madre de su futura hija, Marley respondió: “Con Rocío Marengo podría ser. Ella quiere ser mamá…”. Pero teniendo en cuenta que su ex pareja ahora sale con el empresario Eduardo Fort y no podría ser una posibilidad viable, aclaró que le gustaría elegir a la misma madre biológica de Mirko, que nació el 27 de octubre de 2017 gracias a la subrogación de vientre en los Estados

Luego, la periodista Nancy Pazos le consultó: “¿Mirko ya preguntó por su mamá?”. El conductor le contestó: “Sí, fue hace un montón, en uno de los zooms del jardín. Estábamos en una clase de gimnasia, corriendo alrededor de la mesa y la maestra dice: ‘Pídanle almohadones a mamá y papá, y él me miro y me dijo: ‘¿Y mamá?’”.

En vez de esquivar la consulta, Marley optó por responderle con total sinceridad al pequeño: “Le dije que hay nenes que tienen mamá y papá, otros solo mamá y otros solo papá. Que él tenía solo papá. Me miro y me dijo: ‘Ah, ok’, y siguió con la clase. No lo tenía ensayando. Me dijeron que siempre vaya con la verdad, pero hasta donde él vaya preguntando”.

Cabe recordar que Rocío Marengo había expresado que tenía ganas de tener un hijo en una entrevista con Intrusos: “Siempre tuve ese deseo de ser mamá. Es un deseo con Edu, estamos recontra bien y hay proyectos. Dejamos todo en manos de Dios, por decirlo de alguna forma. Que venga cuando tenga que venir si es que tiene que venir”.

Luego, recordó que en otro programa (Los Ángeles de la Mañana) pasó un mal momento cuando una de las panelistas (Cinthia Fernández) le dijo que “no lo podía enganchar” al empresario “porque no tenía hijos”. La panelista Marcelo Baños recordó: “Vos me contaste hace muchos años que estabas con un tratamiento y que empezaste a averiguar todo lo que tiene que ver con la maternidad…”.

“A veces las cosas no se dan y no tienen que ver con que uno quiera o no quiera las cosas. A veces no se dan… hace siete años que estamos juntos con Edu”, aseguró Rocío, muy emocionada. Luego, Baños le consultó: “Disculpá, ¿pero él tiene ganas de ser papá nuevamente? Tiene tres hijos, podría decirte que no. ‘Yo te amo, hasta acá llegué, pero no tengo más ganas’. Y también es entendible que tengas ganas de vivir esta experiencia”.

Entonces, Marengo aseguró: “La primera que tiene que estar decidida soy yo, más que nada por lo que me genera y por las cosas que no se han dado. He buscado por otros lados y no ha llegado. Es un tema re delicado. Tengo todo, un presente recompleto. Hoy estoy como quiero estar y todo lo que venga va a ser bienvenido… Los hijos de Edu serían los primeros en apoyarme en cualquier decisión porque ellos han sido súper generosos conmigo”.

