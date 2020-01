Marley contó cómo son las vacaciones de Mirko en Pinamar: «Va de carpa en carpa pidiendo galletitas»

Compartir

Es el niño más famoso de la Argentina. ¡Y el más viajado! Sin embargo, después de un año intenso de viajes en el que le tocó acompañar a su papá a hacer Por el mundo, Mirko desembarcó en Pinamar para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Sí: después de recorrer casi todo el planeta, el hijo de Marley eligió la costa de nuestro país para su veraneo. Y, como no podía ser de otra manera, fue la atracción de todos lo turistas.

“La pasamos muy bien. Vinimos por poquitos días, porque yo ya tengo que volver a Buenos Aires para empezar con El Muro Infernal. Pero nos divertimos mucho”, explicó el conductor de Telefe en diálogo exclusivo con Teleshow. Y contó que Mirko “es muy sociable” y se relaciona con todas las personas que se cruzan con él en el parador.

Con la frescura que le dan sus dos añitos de edad, en los que ya empezó a hablar y a relacionarse con la gente, Mirko aprovecha para sacar ganancia de su simpatía. “Va de carpa en carpa, juega con todos y come galletitas y las cosas que consigue en cada una de ellas”, confesó Marley. Es que, ¿quién puede resistirse a la mirada pedigüeña del pequeño?

Desde su cuenta de Instagram, que tiene más de 5,8 millones de seguidores, el conductor suele compartir el día a día junto a su hijo, que dicho sea de paso también tiene una cuenta personal con más de 4,5 millones. Así que la vida de padre e hijo se convirtió en una suerte de reality, en el que todos pueden ir siguiendo el crecimiento de Mirko. Y, por ende, el país entero ya lo siente como parte de su familia, por lo que no solo le dan comida, sino que también le prestan juguetes y se ponen a “charlar” con él en todo momento.

Luego de una inquietante espera, que también fue compartida minuto a minuto desde las redes sociales, Mirko llegó al mundo el 27 de octubre de 2017. Y, enseguida, se encargó de enamorar a todos los argentinos. Sobre todo, porque Marley se convirtió en un “papá canguro” y no se despegó de él ni por un instante, por lo que pequeño terminó en brazos de las celebridades más importantes del mundo, como Barack Obama, Diego Maradona, Lionel Messi, Pablo Alborán, Lali Espósito y la China Suárez, además de Susana Giménez, su famosa madrina, entre tantas otras. Pero, no conforme con eso, ahora que ya se vale por sus propios medios, el pequeño decidió seguir ganando amigos haciendo gala de su sociabilidad por las playas de nuestro país.