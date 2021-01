Marley debutó con Minuto para ganar y Mirko lo miró desde su cama

Compartir

Si dudas, Marley como conductor es uno de los caballitos de batalla de Telefe. Sus programas de entretenimiento son una fórmula infalible para el canal, que siempre vuelve al papá de Mirko para asegurar su prime time. Es por eso que, este lunes a las 21:15 hs., comenzó una nueva edición de Minuto para Ganar, el ya clásico ciclo de juegos en el que diversos concursantes anónimos participan por un premio de dos millones de pesos.

Una de las novedades en esta nueva edición es que ya no será Noelia Marzol quien acompañe al conductor, debido a que la actriz y modelo se encuentra embarazada. Ahora, estará junto a Lizy Tagliani, Florencia Peña y Vicky Xipolitakis, quienes irán rotando entre sí en las distintas emisiones con el esquema de dos semanas cada una. Además, Nazareno Mottola, que ya había participado de otros programas en el canal, será el encargado de aportar el humor y las piruetas.

“¡Desde este lunes nos vamos a divertir muchísimo! Dos millones de pesos en premios, todos juegos nuevos y con 3 diosas para divertirnos aún más”, había anticipado el anfitrión hace unos días en su cuenta de Twitter, en donde tiene más de 5 millones de seguidores. Con la presencia de Carla, la locutora habitual de ciclo, esta quinta temporada contará con menos público en el estudio debido a los protocolos por el coronavirus.

En estas primeras dos semanas, quien estará en la conducción junto a Marley será Lizy. “Ayer a la noche estuve en Ushuaia y por fin me la saqué de encima, no la aguantaba más”, dijo en tono de humor, al tiempo que la ex peluquera aparecía detrás suyo. “¡No te puedo creer!”, exclamó al verla. Luego de hacer una pequeña parodia de Cristina Pérez y Rodolfo Barili, la humorista bromeó con su supuesto parecido con Marzol. “Hicieron un casting para las más parecidas y quedé yo”, dijo. Sin embargo, cuando el conductor mencionó que Peña y Xipolitalis también iban a ser de la partida, la pareja de Leo Alturria se mostró celosa. “Bueno, juguemos”, dijo.

Quien siguió de cerca el debut de su padre fue Mirko, quien desde su cama estuvo atento a cada uno de los juegos del programa. “¡Viendo a papá en la tele desde su cama!”, escribió el conductor en la red social del pajarito junto a un tierno video del pequeño.

En competencia directa con Bienvenidos a Bordo, el rating acompañó a Telefe, ya que comenzó con 10 puntos y media hora después alcanzó los 12, mientras que el programa de Guido Kaczka mantenía un promedio de 8 puntos. Luego, a la espera de la ansiada final de Masterchef Celebrity, la brecha se amplió y el ciclo de Marley llegó a picos de 16, mientras que El Trece tocaba un piso de menos de 7 puntos.

