Marley habló de la salud de su hijo Mirko, luego de haber sido operado

Marley y su hijo Mirko preocuparon mucho en los últimos días, debido a la incertidumbre generada en las redes sociales por una intervención de urgencia que se tuvo que hacer el niño. Afortunadamente, con el correr de las horas, el conductor de La Voz Argentina le llevó tranquilidad a sus seguidores al confirmar que el su hijo evoluciona de manera favorable.

Según contó Marley, el niño comenzó con un fuerte dolor de oídos, por lo que tuvo que ser llevado de urgencia a médicos. Por consiguiente, su padre se expresó en las redes sociales para informar que su hijo de seis años fue operado de las amígdalas.

“Hoy fue un día larguísimo y de muchos nervios. Vengo durmiendo mal hace días por esto pero todo salió muy bien”, comenzó contando, en un posteo de Instagram. En las imágenes, se los ve a ambos muy sonrientes, ya en casa, y con el niño haciendo descansando junto a su perrito.

Según reveló el conductor, Mirko no escuchaba bien porque tenía moco en los oídos y por este motivo tuvieron que operarlo de adenoides y también de amígdalas. “Fue muy valiente y ahora ya estamos de reposo en casa”, agregó.

A su vez, le agradeció a los médicos que supieron sortear la difícil situación y curar lo que tenía el niño. “Muchas gracias a la doctora DeMarchi, a todos los doctores, anestesistas y enfermeras y personal del MaterDei, y a mi amiga la doctora Cuesta que vino a las 7 am a hacer el aguante y ayudar con terapia de láser”.

El conductor extendió su gratitud a quienes lo acompañaron en esos momentos de preocupación: “Gracias por tantos mensajes de cariño que recibimos todo el día!”. “Mirko a full con helado, gelatina y ya está escuchando mejor”, sumó, sobre el proceso de recuperación del nene. “Gracias a todos sus amiguitos de la escuela que le mandaron mensajes de cariño y recuperación. Gracias, gracias, gracias”, expresó muy emocionado.

Ya más tranquilo, el conductor de Telefe retomó su habitual diálogo con sus seguidores y mostró la recuperación de su hijo. Esta vez, eligió un video en el que Mirko recién se está levantando. “¿Cómo estás, bebote?”, le pregunta, y Mirko responde “bien”, desperezándose. Enseguida, ek niño le enseñó sus brazos a su padre, quien no se quedó callado: “Ahora que te operaron, tenés más músculos”.

Y volvió a expresar su gratitud en palabras: “Muchas gracias por todos los mensajes a todo el mundo. Estamos mucho mejor, mucho”, cerró. Por último, antes de cerrar el video en el que muestra cómo su hijo está mejor de salud, agregó un divertido instante con Mirko hablando de sus lentes.

Afortunadamente Mirko evoluciona favorablemente y pronto retomará la actividad escolar, donde está cursando primer grado, con todo lo que eso significa. Y su papá, orgulloso como corresponde, mostró las fotos del primer día de clases: “Primer grado, no lo puedo creer, si era un bebé”, expresó muy emocionado.

En octubre pasado, el conductor celebró los seis años de su hijo con un gran festejo temático en su casa inspirado en Halloween. “No podía pedir un mejor cumpleaños. ¡Muchas gracias a todos! No todos los días se cumplen 6 años rodeado de sus mejores amigos”, escribió Marley. Al festejo asistieron amigos y compañeros de Mirko del colegio privado alemán al que asiste. Y también dijeron presente distintos amigos de Marley que conocen a su hijo desde que nació, como Elizabeth La Negra Vernaci, Humberto Tortonese, Damián Betular. Y Vicky Xipolitakis y Jesica Cirio, que fueron con sus respectivos hijos, Salvador y Chloe, que tienen una excelente relación con el cumpleañero.