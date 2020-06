Marley hizo una torta de unicornio y fue evaluado por el jurado de “Bake off”

Compartir

En la última emisión de Por el mundo, Marley sorprendió a los espectadores al visitar al jurado de Bake off para que evaluara una torta de unicornio que cocinó junto a Mirko. Según explicó el conductor, el bizcochuelo lo hizo en su casa con su hijo, y el resto de la preparación (desde el relleno hasta la decoración) debía confeccionarlo frente a Pamela Villar, Christophe Krywonis y Damián Betular.

“¿La hiciste vos solo? Se nota”, fue lo primero que consideró Christophe, que se caracteriza por sus ácidas devoluciones a los participantes del programa que conduce Paula Chaves por la pantalla de Telefe. “Está un poco poseada acá arriba”, admitió Marley mientras mostraba el pastel a cámara. Sin embargo, Pamela le sugirió que lo diera vuelta antes de comenzar a mostrar sus habilidades culinarias.

Con las distintas sugerencias que recibió el jurado, cortó la torta al medio para rellenarla con dulce de leche. “Está húmeda”, celebraron Christophe y Damián, mientras que Pamela destacó que le había faltado “aire” al batido de la preparación.

Luego, tuvo algunos inconvenientes que tuvo con la manga. “Saco músculos con la fuerza que estoy haciendo”, bromeó mientras intentaba rellenar la torta. “Es como si estuvieras untando una tostada gigante”, indicaron los integrantes del jurado mientras el conductor intentaba continuar. “Se está complicando un poquito”, sostuvieron.

“Acordate que tiene que quedar así, eh”, le recordaron con otra torta de unicornio que estaba sobre la mesa y era el ejemplo a seguir. “Es parecida”, intentó comparar el conductor sin éxito. “¿Le cocinás a Mirko?”, le preguntaron a Marley al notar que le estaba costando. “Se cocina solo”, respondió en tono jocoso.

Mientras colocaba -también con dificultades- la crema de manteca, mostró una cámara en vivo desde su casa que filmaba lo que hacía Mirko. El niño de dos años y medio estaba disfrazado de unicornio, a tono con el pastel que estaba haciendo su padre en televisión. “Le voy a llevar esta torta”, dijo Marley al mismo tiempo que Pamela le marcó, para que no se distrajera: “Guarda los bordes”.

“¿Sabés que me parece que no me va a ir bien en la calificación? Igual va a quedar bien. Es una cuestión de tiempo”, se mostró confiado el conductor.

Antes de llegar a su encuentro con el jurado de Bake off, Marley visitó las casas de algunos famosos, tal como venía haciendo en las últimas entregas de Por el mundo. Primero, fue a lo de Sofía Jujuy Jiménez, quien lo recibió en la puerta de su hogar con una mascarilla protectora. En su corto encuentro, el conductor hizo referencia a la separación de la modelo y el tenista Juan Martín del Potro. “¿La cuarentena terminó con el amor?”, preguntó. “¡No sé qué pasó!”, respondió ella.

La segunda visita de la noche fue a Iliana Calabró. La actriz mostró que estaba esperando al conductor y a todo su equipo con distintos artículos de limpieza. “Lo único que pienso es que cuando ustedes se van tengo que entrarle a la lavandina”, aseguró sobre los recaudos que hay que tomar para evitar la transmisión del coronavirus.

Más tarde llegó el momento de enfrentar al jurado para hacer la torta de unicornio y llevársela a Mirko, que lo esperaba en su casa al terminar la nueva emisión de Por el mundo.