Marta Fort mostró los avances de su flamante departamento de soltera

De a poco, el nuevo departamento que Marta Fort compró en Palermo va tomando forma. La influencer, que decidió mudarse sola luego de alcanzar la mayoría de edad, está terminando de amoblar y decorar su vivienda, ubicada a media cuadra de la avenida del Libertador.

Entre las novedades que mostró en dos videos en sus historias de Instagram se pudo observar un moderno sofá Duna de cinco cuerpos tapizado con tela Bouclé (cotizado en algo más de tres millones de pesos) con almohadones nudo ($ 50.000), un mullido sillón-puff Kumo ($ 998.000) y una mesa auxiliar Halo en blanco ($ 499.000) y otra mesa baja Domo de color negro ($ 800.000), con dos libros: uno sobre Miami y otro sobre Ibiza. Hacia el fondo, la mesa del comedor y las sillas negras daban un toque actual al ambiente, muy luminoso por los enormes ventanales que posee.

Pero lo que más llamó la atención fue un tocadiscos Crosley de color verde ($ 607.000), al que bautizó como “tocavinilos”, que según mencionó la joven, fue “lo primero que instalé”. En él, puso a sonar el disco Bad, de Michael Jackson, mientras debajo esperaba su turno el LP de Teddy Swimms I’ve tried everything but therapy.

La mudanza de Marta Fort a su primer departamento marcó un punto de inflexión definitivo en su vida personal, luego de años de convivencia familiar en el conocido piso de la calle Sucre, en el barrio de Belgrano. A partir de una serie de videos difundidos en sus redes sociales, la joven influencer compartió desde el minuto cero con sus seguidores los detalles más relevantes de esta etapa, enfatizando la mezcla de emoción, nostalgia y gratitud que la acompañaron durante el proceso.

Desde sus plataformas digitales, Marta Fort publicó imágenes en las que se la observa sonriente y portando un ramo de flores, señalando el inicio de una nueva etapa personal y habitacional. Según sus propias palabras, “no pude evitar emocionarme entre la combinación de emociones por la alegría y la tristeza que me genera dejar ciertos temas atrás, pero que valen la pena. Se viene una nueva etapa”. Este cambio representa para ella el cumplimiento de un deseo largamente postergado: vivir sola y construir su propio espacio tras compartir el hogar con su hermano mellizo, Felipe.

La influencer optó por mantener en reserva la mayoría de los detalles sobre las características de la propiedad, aunque a través de sus publicaciones se pudieron apreciar algunos elementos distintivos, como un ambiente amplio, un ventanal generoso y abundante luminosidad, que ofrece vistas directas hacia la ciudad. En uno de los fragmentos audiovisuales, mostró también el piso a cuadros negros y blancos del palier, brindando así un vistazo al entorno que la rodea en su nueva vivienda.

El proceso de instalación comenzó con la llegada de diversas pertenencias personales que evidencian sus gustos y prioridades, incluyendo una lámpara de estilo moderno, una alfombra de pelo largo, un aparador negro y un smart TV de grandes dimensiones. Estos objetos, de acuerdo con lo compartido, reflejan el objetivo de dotar al departamento de una atmósfera funcional y acorde a su propio estilo.

Durante la transición, Marta Fort reconoció abiertamente el impacto emocional de este cambio, y agradeció los mensajes de apoyo recibidos en respuesta a su anuncio. Remarcó que aquellas personas de su círculo que la conocen de cerca comprenden el profundo significado que tiene para ella este paso y el simbolismo asociado a la mudanza. De igual forma, invitó a sus seguidores a acompañarla a lo largo del proceso, asegurando que irá mostrando los avances y transformaciones del ambiente conforme vaya acondicionando su nuevo hogar.