Marta Fort se sinceró acerca de las amistades que se acercaron por interés

Marta Fort, hija del recordado empresario y mediático Ricardo Fort, abordó en una reciente charla su experiencia con las amistades marcadas por el interés económico. Invitada al streaming de Multitalent, la joven compartió situaciones cotidianas donde detectó que algunos de sus amigos comenzaron a tomar ciertas libertades en el manejo del dinero colectivo, al punto de llegar a depender completamente de su generosidad en encuentros grupales.

El tema surgió cuando Anabel Sánchez planteó la pregunta directa: “¿No te pasaba que por ahí se te acercaban ciertas amistades por interés?”. Marta respondió de forma tajante: “Sí, siempre”. A partir de allí, se abrió un intercambio centrado en los modos de identificar vínculos afectados por el interés. Ante la consulta de Victoria Vázquez respecto a cómo logra darse cuenta de esas intenciones, la joven explicó: “Te vas dando cuenta”. La conversación derivó entonces hacia las conductas específicas que la llevaron a confirmar dichas sospechas.

Fort detalló ejemplos concretos: “Yo, por ejemplo, antes tenía la costumbre de pagar siempre y ya se fueron dando situaciones en las que mis amigos decían: ‘¿Para qué salgo con la billetera?’”. Esta frase ilustró de modo directo la pérdida de los límites tradicionales en las relaciones, evidenciando que la comodidad generada por su actitud desprendida terminó convirtiéndose en costumbre para los demás. Relató: “Entonces, no llevaban ni la billetera y hubo veces en las que yo dije: ‘Che, ¿alguien pone?’ y me respondían: ‘No’, ‘No traje la billetera’, ‘no traje’. Yo he estado en mesas grandes en las que llegaba la cuenta y todos me veían a mí como diciendo: ‘Bueno, poné la tarjeta’”. El relato, del que participaron las panelistas con observaciones y preguntas, puso en relieve el modo en que Fort sentía una presión tácita por costear los gastos del grupo.

La influencer remarcó que durante una etapa aceptó con naturalidad ese rol, en parte por su situación económica y en parte por no objetar el comportamiento de su entorno: “En ese momento ni me quejaba. En ese momento decía: ‘Bueno, está bien, yo tengo otra realidad, entonces es lo que me toca‘”. Sin embargo, a medida que fue procesando el impacto de este tipo de vínculos, se permitió cuestionar la dinámica: “Y después dije: ‘¿Por qué me toca? Yo no soy madre de nadie’”. Esto la llevó a cambiar su actitud: “Empecé a tener otras actitudes y de las 300 personas con las que me podía sentar en una mesa se fueron apagando, se fueron cayendo”.

La hija del magnate chocolatero no solo tomó la decisión de dejar atrás este tipo de amistades, sino que decidió dar un gran paso en su vida personal. De a poco, el nuevo departamento que Martita compró en Palermo va tomando forma. La influencer, que decidió mudarse sola luego de alcanzar la mayoría de edad, está terminando de amoblar y decorar su vivienda, ubicada a media cuadra de la avenida del Libertador.

Entre las novedades que mostró en dos videos en sus historias de Instagram se pudo observar un moderno sofá Duna de cinco cuerpos tapizado con tela Bouclé (cotizado en algo más de tres millones de pesos) con almohadones nudo ($ 50.000), un mullido sillón-puff Kumo ($ 998.000) y una mesa auxiliar Halo en blanco ($ 499.000) y otra mesa baja Domo de color negro ($ 800.000), con dos libros: uno sobre Miami y otro sobre Ibiza. Hacia el fondo, la mesa del comedor y las sillas negras daban un toque actual al ambiente, muy luminoso por los enormes ventanales que posee.

Pero lo que más llamó la atención fue un tocadiscos Crosley de color verde ($ 607.000), al que bautizó como “tocavinilos”, que según mencionó la joven, fue “lo primero que instalé”. En él, puso a sonar el disco Bad, de Michael Jackson, mientras debajo esperaba su turno el LP de Teddy Swimms I’ve tried everything but therapy. La mudanza de Marta Fort a su primer departamento marcó un punto de inflexión definitivo en su vida personal, luego de años de convivencia familiar en el conocido piso de la calle Sucre, en el barrio de Belgrano.