Marta Mendoza donará su dieta como edil para comprar tanques de agua en distintos barrios

CLORINDA (Corresponsal).- La referente provincial del movimiento Darío Santillán, Marta Mendoza, adelantó que donará la totalidad de su sueldo como edil del Concejo Deliberante de Clorinda a partir del próximo periodo legislativo, que comienza el 10 de diciembre, con el objetivo de ayudar a las agrupaciones sociales con las compras de tanques de agua en los distintos barrios de la ciudad. «No llegué por la plata, quiero ayudar a la gente que tiene necesidades», dijo.

Mendoza alcanzó su banca en el HCD en las últimas elecciones legislativas del 14 de noviembre con una lista justicialista que tenía el respaldo político del senador José Mayans. Según la dirigente social, el vínculo con el legislador nacional del PJ surgió hace unos años cuando lo llamó por una necesidad puntual que pasó una familia de la agrupación Darío Santillán en Clorinda.

«Desde esa oportunidad el senador Mayans nos permitió un acercamiento con el Gobierno provincial por demandas de viviendas para nuestra agrupación, luego de que nos mintiera el intendente Manuel Celauro, con la entrega de terrenos para construir casas en un predio judicializado y que no era de la municipalidad», indicó.

Y añadió: «políticamente hoy nos sentimos representados por el justicialismo, más allá de que en campaña electoral acá en Clorinda dijeron que el PJ fue entregado a las organizaciones sociales, desconociendo realmente la historia y el origen del partido en la época de Perón. Muchos que nos critican no saben que el peronismo surgió de las necesidades barriales y con las organizaciones sociales».

En respuesta a lo que dijo Celauro en este mismo medio periodístico, cuando criticó la utilización mercantil de los votos a través de planes sociales, Mendoza señaló: «entiendo que a mucha gente le moleste la asistencia de programas para familias vulnerables, pero más bronca da y duele que faciliten sueldos ñoquis para personas que no se presentan a trabajar y le firman las asistencias, como ocurre en Clorinda, en Formosa y todo el país».

«En nuestra organización ningún compañero quiere un plan social para quedarse a fumar en su casa y mirar la novela. La Darío Santillán tiene una contraprestación con el estado a través de innumerables espacios productivos, donde participan los integrantes en trabajos de herrería, panadería, huertas, granjas y demás actividades», dejó en claro.

Por último, mencionó que durante el mandato como concejala destinará su sueldo a ayudas para barrios de Clorinda que no tienen todos los servicios municipales cubiertos. «No llegué por la pata, por el sueldo, ni tampoco voy a trabajar desde mi banca sólo para mi sector social, el objetivo es trabajar para solucionar las necesidades de nuestra gente más humilde de las barriadas», cerró.

