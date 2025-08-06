Marta Palavecino acompañó y apoyó la presentación de la nueva Línea de Créditos del CFI 

Marta Palavecino, presidenta de la Cámara Regional Económica de Las Lomitas, indicó que acompañó y apoyó la presentación de la nueva línea de créditos del CFI , presentada recientemente en el salón del FONFIPRO, por el ministro de Economía del Gobierno de la Provincia de Formosa, Dr. Oscar Ibáñez, en representación del Gobernador de la Provincia Dr. Gildo Insfrán, a quien la empresaria describió, como el gran gestor de este tipo de realizaciones que benefician a los emprendedores, empresarios y PYMES formoseñas.

Palavecino recordó que el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia Jorge Ibañez al presentar las nuevas condiciones de acceso y ampliación de montos de la Línea de Créditos para la Reactivación Productiva del Consejo Federal de Inversiones (CFI) fue más que bien recibido por los distintos actores de la economía local, que a salón lleno fueron turnándose para consultar aspectos relacionados con esta importante oportunidad.

Palavecino destacó asimismo, la impecable participacion vía remota, de Juan Andrés Nava, a cargo de los Programas de Financiamiento Productivo del CFI, quien brindó una introducción explicativa sobre los alcances y requisitos-

Para la presidenta de la Cámara Regional Económica de Las Lomitas, este avance representa un paso adelante para el acceso a herramientas con las que pueden contar los que quieren desarrollar sus emprendimientos, proyectos productivos y empresas, quienes actualmente, especificó- sobreviven por el fuerte impacto de las políticas nacionales económicas, que se imparten desde el Gobierno Nacional, que cierra sus números, pero con los argentinos afuera de esa ecuación”.