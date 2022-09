Martes de acción: Argentina se mide ante serbia por los 8° de Final del Mundial

Compartir

Linkedin Print

La Selección argentina enfrentará, este martes a las 12.30, a los europeos por un lugar entre los mejores ocho del Mundial de vóley.

La Selección argentina masculina de vóley entrenó en Gliwice, Polonia, a la espera de su partido de octavos de final del Campeonato del Mundo. La Albiceleste, con los sanjuaninos Bruno Lima y Matías Sánchez en el plantel, enfrentará a Serbia este martes a las 12.30 (hora argentina).

Argentina se mudó de Eslovenia a Polonia dónde continuará su cronograma en el Mundial. La Selección completará seis días de preparación entre el último juego de la fase de grupos y el cruce de octavos.

Marcelo Méndez buscará recuperar a Ezequiel Palacios que todavía no pudo jugar en la competencia por una lesión. El punta es pieza clave para el ataque argentino.

Argentina pasó como uno de los mejores terceros luego de las derrotas 3 a 2 ante Países Bajos e Irán y el triunfo 3 a 2 ante Egipto. Serbia fue primero en su zona con victorias 3-0 contra Ucrania, Puerto Rico y Túnez.

Eslovenia, Italia, Estados Unidos y Polonia ya consiguieron su pase a los cuartos de final del Mundial. Este lunes se disputaban los cruces de Países Bajos vs. Ucrania y Francia vs. Japón.

Estados Unidos y

Polonia en Cuartos

En la segunda jornada de Octavos de Final del XX Campeonato Mundial, Polonia y Estados Unidos cumplieron con la lógica ante Túnez y Turquía, respectivamente, y al igual que en la Fase de Grupos volverán a verse las caras en la competencia, aunque ahora en busca de las semifinales. Mientras Italia y Eslovenia también esperan a sus rivales, este lunes continuará la acción.

En el primer turno disputado en Gliwice, Estados Unidos sufrió más de lo esperado pero venció a Turquía por 3-2 (25-21, 25-17, 22-25; 19-25, 15-12) y aseguró un lugar en la próxima ronda. David Smith estuvo intratable para liderar a los norteamericanos, con 17 puntos (14 de 18 en ataque), pero el opuesto Adis Lagumdzija, refuerzo del Modena italiano, anotó 31 tantos para que Turquía remonte el 0-2 y sueñe con el triunfo. lugar a los cuartos de final en el Campeonato Mundial de Voleibol Masculino FIVB 2022. En el partido inaugural en la ciudad polaca de Gliwice el domingo, el bloqueador central David Smith estaba en llamas . mientras guiaba a los estadounidenses a una reñida victoria por 3-2 (25-21, 25-17, 22-25; 19-25, 15-12).

En el segundo turno, el anfitrión Polonia le ganó a Túnez por 3-0 (25-20, 25-15, 25-20) en 74 minutos. Ante casi 11 mil personas, el actual bicampeón mundial mostró todo su poderío lastimando desde el saque (9 aces). Semeniuk con 13 tantos lideró el goleo del conjunto de Nikola Grbic (11/16 en ataque), que alcanzó un 55% de efectividad contra un pobre 38% de los africanos.

Compartir

Linkedin Print