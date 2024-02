Martín Demichelis habló del pase del Diablito Echeverri al Manchester City

En diciembre de 2024, River Plate perderá a una de sus joyas. Claudio Echeverri se sumará al Manchester City, club que adquirió la ficha del Diablito en una suma cercana a los 26 millones de dólares. Martín Demichelis tendrá la posibilidad de disfrutar a la estrella de 18 años en un año con objetivos grandes para el Millonario, aunque reconoció que lo extrañará.

El entrenador de River brindó una entrevista al sitio oficial del City, institución por la cual tuvo una etapa como jugador entre 2013 y 2016, y se refirió al Diablito, la flamante incorporación que podrá pulir Pep Guardiola. “Claudio es una de las grandes apariciones del fútbol de River, que no deja de ser ese semillero de fútbol formativo que saca esos jugadores dotados técnicamente”, comenzó Micho.

“Por la vorágine y el día a día de River, que no solo te exige ganar de una manera especial y jugar bien, yo creo que cuando te vas bien formado, estás preparado para cualquier cosa. Claudio está todavía en una etapa de evolución, ha pegado un salto brusco muy importante en los últimos meses. Es un chico muy amigo de la pelota y que le divierte jugar. Aún siendo tan chico y jovencito físicamente llamó la atención de todos nosotros y por suerte lo disfrutaremos un rato más y después se lo cederemos a ustedes, continuó Demichelis en su evaluación del jugador que se encuentra afectado a la selección argentina Sub 23.

Acerca de la capacidad del Diablito y sus condiciones para seguir en un futuro los pasos de Julián Álvarez en el club de Inglaterra, Demichelis opinó: “Sin dudas que tiene el potencial de triunfar en el City porque es un apasionado de este deporte y a partir de esa base corre con ventaja. Repito que tiene una gran técnica individual y cuando uno juega bien con la pelota yo creo que ya está por delante de los demás”.

En cuanto a los consejos que podría darle al joven futbolista, el entrenador de 43 años y extensa trayectoria dentro del campo, consideró que será clave que Echeverri comience a aprender el idioma inglés para que se le faciliten las tareas cotidianas.

“A Claudio le han tocado vivir emociones fuertes en los últimos meses, de momento intentamos acompañarlo porque la gente acá en el país todavía le exige, ha jugado poco en Primera División y le van a exigir que haga goles en River. Cuando llegue el momento de ser transferido al Manchester City será el momento de ocuparse. Lo importante es que empiece a tomar clases de inglés porque quieras o no es una ventaja desde lo cultural en el país y en el campo de juego lo va a necesitar”, agregó.

Por último, Demichelis reconoció que el Manchester City tiene en Pep Guardiola al mejor técnico y que Echeverri estará “en las mejores manos” para seguir con su evolución. “De momento le diría que lo disfrute, que se vaya preparando. Si bien él sabe dónde va a ir, la realidad es que cuando te encontrás en el país, recién ahí sabés dónde estás”, cerró.