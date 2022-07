Martín Guzmán: «Me tocó tomar la decisión más dolorosa de mi vida»

Compartir

“El día sábado, me tocó tomar la decisión más dolorosa de mi vida, de la cual estoy convencido. Fue un acto de responsabilidad con la Patria”, aseguró esta tarde el ex ministro de Economía Martín Guzmán cuando se despidió de los trabajadores del Palacio de Hacienda.

El economista. que estuvo en el cargo desde que Alberto Fernández llegó a la presidencia, en diciembre de 2019, se había reunido antes con su sucesora Silvina Batakis. Guzmán renunció de manera sorpresiva el sábado, mientras la vicepresidenta Cristina Kirchner hablaba en un acto en Ensenada.

“Ahora asume Silvina Batakis como ministra de Economía, a quien conozco. Tiene una gran valoración por lo público, les digo que estén tranquilas, tranquilos. Que la ayudemos mucho”, dijo Guzmán. El encuentro entre ambos duró un par de horas y se dio justo antes de la jura de la ahora ministra. Guzmán estuvo presente en el Palacio de Hacienda tanto el domingo por la tarde como este lunes por la mañana para iniciar la transición de gestión como para mantener los últimos diálogos con funcionarios del Fondo Monetario Internacional y el Club de París. El ex ministro tenía en agenda viajar a la capital francesa esta semana para cerrar un acuerdo de reestructuración, mientras que la continuidad del acuerdo con el FMI será una de las cuestiones que deberá abordar Batakis.

“Voy a estar haciendo todo lo que pueda para ayudar a la Argentina, por ayudar a nuestro presidente, que es una persona de valores, una persona que hace mucho, que tiene un genuino compromiso con el bienestar de nuestro pueblo”, les dijo el platense a los empleados de Hacienda.

“Yo tengo la convicción y el convecimiento de que, desde lo que hicimos, desde el equipo que somos, en estos dos años y medio que pasaron hemos contribuido a que hoy Argentina esté parada en un lugar de mayor fortaleza”, agregó, según difundieron empleados del ministerio que saludaron al ex funcionario.

Y cerró: “Tenemos una tarea específica desde la política económica que hemos buscado llevar adelante, y creo que la hemos llevado con un absoluto compromiso y patriotismo, con un equipo de patriotas dedicando cada minuto a defender la camiseta de la Argentina”.

Recambio

Batakis aún no comunicó quienes la acompañarán en la gestión. Todos los funcionarios cercanos a Guzmán renunciaron con él. Es el caso de Raúl Rigo, secretario de Hacienda; Roberto Arias, secretario de Política Tributaria; el secretario de Política Económica, Fernando Morra; y el subsecretario de Relaciones Institucionales del ministerio, Rodrigo Ruete. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Hang, no confirmó su salida pero todos dan por descontado que se irá. Lo mismo Santiago López Osornio, quien fue el delegado de Guzmán en “terreno hostil”, la secretaria de Energía que estaba dentro su propio organigrama y donde tiene aún voz Darío Martínez, secretario, y Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica.

Ayer a la mañana, la portavoz de la Presidencia de la Nación Gabriela Cerruti, firmó que el rumbo económico y el acuerdo con el FMI seguirán vigentes con la llegada de Batakis. “No hay ninguna modificación en el programa económico, el rumbo está garantizado; Silvina tiene que hacerse cargo del enorme ministerio y plantear su esquema de funcionamiento y cómo seguir adelante”, afirmó la funcionaria.

“Algunos dicen salario básico universal, o reabrir las paritarias; otros dicen que hay que emitir más, en este terreno están abiertas todas las discusiones, pero el plan económico que se lleva adelante, el programa económico, sigue su rumbo y sigue garantizado, porque es lo que nos permite seguir avanzando en lo que nos habíamos comprometido”, completó Cerruti.

