Martín Guzmán: «Queremos que la Argentina sea un buen deudor»

Compartir

Linkedin Print

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que el Gobierno nacional busca que la Argentina sea «un buen deudor» que hace «frente a sus compromisos», y entendió que «falta un camino importante» para llegar a un acuerdo con los acreedores privados, con plazo hasta el próximo 22.

“Queremos convertir a la Argentina en un buen deudor, que pueda hacer frente a sus compromisos”, aseveró el titular del Palacio de Hacienda en una entrevista publicada ayer por el diario El País, de España.

Allí, Guzmán insistió con que, para la Argentina, «lo fundamental es que el acuerrdo sea sostenible», y volvió a defender a la oferta realizada a los tenedores de bonos al señalar que lo propuesto es «consistente» con la idea de «restaurar la sostenibilidad de la deuda».

“Lo fundamental es que el acuerdo sea sostenible. Y hay múltiples combinaciones de los parámetros de una oferta que son consistentes con la idea de lo que llamamos restaurar la sostenibilidad”, sostuvo el ministro.

Además, en la entrevista publicada en el diario español, Guzmán entendió que la pandemia de coronavirus, que impidió continuar con las gestiones por la renegociación de la deuda de manera presencial, “afectó la logística, y el hecho de no estar en persona condiciona el proceso».

El ministro explicó que, en la Argentina, el objetivo frente a la pandemia «fue priorizar la salud», y aseguró que el contexto actual “afectó mucho la actividad económica y tiene un costo fiscal importante, en un contexto en el que Argentina carece de acceso al crédito internacional”.

“Con el país saliendo de la cuarentena se crea la necesidad de esterilizar parte de la creación de dinero, y eso ya está ocurriendo», sostuvo el ministro de Economía.

En tanto, en lo referido a las características de la oferta a los tenedores de bonos emitidos bajo legislación extranjera, Guzmán sostuvo que la Argentina “propone pagar un cupón promedio de 2,3%.”

“Eso tiene que ver con lo que Argentina puede, más que con lo que pasa en el mundo. Pero es cierto que las tasas globales de interés son muy bajas. Si se aceptara nuestra oferta, la Argentina podría hacer frente a sus compromisos y nuestros acreedores tendrían un retorno realista», remarcó el funcionario.

En ese sentido, insistió: «Al cupón promedio que hoy paga Argentina, del 7%, no podemos hacerle frente”.

Respecto de la decisión de negociar antes con los acreedores privados que con el FMI, dijo: “Tiene que ver con una cuestión de tiempos, los tramos fuertes para la devolución de la deuda con el FMI [sobre un total de 44.000 millones de dólares) recaen entre el 2021 y el 2023, mientras que, en cambio, en 2020 debíamos afrontar pagos muy grandes a los acreedores privados”.

En tanto, sobre las fluctuaciones en la cotización del dólar, Guzmán afirmó que “el cambio oficial va a ir moviéndose con la inflación» y planteó que, «bajo condiciones de estabilidad macroeconómica, se generaría estabilidad también en los mercados cambiarios alternativos”.

En ese contexto, sostuvo que el dólar oficial «se mantiene como tipo de cambio real competitivo y estable”, e indicó que la Argentina necesita “construir robustez, acumular reservas que sostengan un mercado interno de deuda en pesos”.

“Argentina está en este proceso de reestructuración de la deuda porque no tiene capacidad de pago”, pero “va a trabajar hasta conseguir el acuerdo», concluyó el titular de la cartera de Economía.