Martín Hernández: «Prohíben el ingreso de los formoseños, pero miran al costado con los extranjeros que vienen a cobrar planes truchos»

El presidente de la UCR de Formosa, Martín Hernández, criticó duramente la decisión del gobierno de Gildo Insfrán de suspender el regreso de los formoseños que están varados fuera de la provincia, después de conocerse el fallo del Juez Federal subrogante Fernando Carbajal, que estableció las condiciones mínimas que deben cumplir los Centros de Alojamiento donde deben pasar los 14 días de aislamiento preventivo y obligatorio las personas que ingresan a la provincia.

“Es una barbaridad lo que hizo el Gobierno de Insfrán. Prohibieron el regreso de los formoseños, pero miran al costado cuando miles de extranjeros cruzan de cualquier manera la frontera para venir a cobrar pensiones, jubilaciones y planes sociales truchos”, dijo el dirigente radical.

Hernández señaló que “la mayoría de los formoseños que regresan a su provincia son estudiantes que vuelven ante la continuidad de la pandemia, o comprovincianos que fueron a buscar trabajo. Esta suspensión es un abuso de autoridad y un capricho, por la molestia que le causó al gobernador el fallo de la Justicia Federal. Es inadmisible que digan que van a prohibir el regreso de esas familias formoseñas por lo que dispuso el Juez Federal».

«La Provincia está en condiciones de garantizar a esas familias un alojamiento limpio, digno y saludable durante los 14 días de aislamiento obligatorio. No se trata de lujo, ni de malcriados, son formoseños que tuvieron que volver, y quieren ir a sus casas a cumplir con el aislamiento preventivo. Si el gobierno dispone un control más estricto, debe entonces adecuarse a las condiciones mínimas dispuestas por el juez, que no es ni un hotel 5 estrellas ni nada, lo básico para una higiene adecuada, la intimidad y sobre todo la salubridad», agregó.

«Hay opciones también como hacer el aislamiento preventivo domiciliario y controlado tal como se venía haciendo con excelentes resultados, incluso haciendo tests rápidos a los ingresantes para tener una referencia más. No se pensó en otra opción, la reacción fue la intolerancia y como no les gustó el fallo, la decisión fue prohibir el ingreso de formoseños», expresó.

“El juez federal constató personalmente que las instalaciones de la Escuela de Cadetes de la Policía no cumplían con las prestaciones mínimos de comodidad, salubridad, higiene e intimidad que deben brindarse a las personas que cumplen su período de confinamiento preventivo. Por eso es razonable lo que resolvió, y no puede ser tomado como excusa para suspender el regreso de los estudiantes y demás formoseños que quieren volver”, finalizó Hernández.