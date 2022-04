Martín Lousteau: «Trabajamos para poner un Jefe de Gobierno radical en el 2023»

Compartir

El senador nacional de Juntos por el Cambio Martín Lousteau aseguró este domingo que el radicalismo trabaja para tener un jefe de Gobierno el año que viene para suceder al mandatario porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien no podrá competir por un nuevo período.

«Trabajamos para poner un jefe de Gobierno radical en el 2023 y para que el país cambie y que haya gobernadores, intendentes y un Presidente radical», resaltó el legislador.

Según sostuvo, «no va más la polarización ni las ideas y los experimentos vacíos».

«Nosotros, desde el radicalismo, tenemos que ser lo que alguna vez fuimos porque no va más un Juntos por el Cambio con un radicalismo débil», consideró el líder de Evolución.

Lousteau, que busca ser el próximo jefe de Gobierno porteño, señaló: «No solo vamos a recorrer la Ciudad todos los días, sino que vamos a construir en todo el país para lograr un cambio político».

«No va más un país que genera tanta angustia y tanta frustraciones que la gente va a buscar consignas vacías que no aportan soluciones. Tenemos que honrar el pasado con los ovarios y los huevos necesario para, con esos mismos valores de nuestros próceres, construir el futuro», subrayó el senador nacional.

Resaltó que «el deber de los jóvenes es el de la disrupción» e indicó que «el deber de los partidos políticos frente al populismo, es discutir bien los problemas, proveer las soluciones y comunicar bien, en forma clara y creativa».

