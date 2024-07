Martín Menem apuntó contra los gobernadores que se ausentaron al Pacto de Mayo

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, apuntó este martes contra los gobernadores ausentes al Pacto de Mayo celebrado en la Casa Histórica de Tucumán, en el que el presidente Javier Milei rubricó en un acta los 10 puntos refundacionales para la Argentina, junto a dirigentes del gabinete nacional, mandatarios provinciales, y bajo la presencia de un grupo de legisladores, expresidentes y empresarios.

“Hay una mezcla de los que están pensando en su futuro político y no están teniendo en cuenta lo importante que es esto, tal vez los egos personales, tal vez alguna cuestión ideológica”, señaló Menem en diálogo con Radio Mitre, en relación a la ausencia de los seis mandatarios provinciales, entre los que se encuentran Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja).

“Igualmente vamos a esperar a que eventualmente quieran apoyarse en estos 10 principios que hemos marcado en el acto de Mayo porque van a beneficiar a la Argentina, más allá de sus egos”, destacó el presidente de la Cámara baja. “Cuando entiendan que esto no es para nosotros, para los políticos de turno, sino para las próximas generaciones y vean que de verdad esta es la verdadera solución a los problemas que tiene la Argentina, de los que Kicillof ha sido parte o causante”, arremetió.

En otro tramo de la entrevista, Menem ahondó en la importancia del punto cuatro del acta firmada en Tucumán en el que se hace especial hincapié en la cuestión educacional. “La educación es un pilar fundamental de la Argentina de todo lo que viene”, remarcó y luego advirtió: “Se nos ha colado por la ventana este proceso de desalfabetización y tenemos un montón de pibes que tienen una edad ya importante y no comprenden lo que leen”.

Axel Kicillof, titular del Ejecutivo bonaerense, fue una de los acérrimos opositores a la iniciativa de Milei. “El único pacto que aceptamos en la provincia de Buenos Aires es el que defiende el federalismo, la industria, el trabajo y los recursos nacionales, el que garantiza los derechos y el bienestar de los bonaerenses”, escribió en su cuenta de X en los primeros minutos de este martes.

“Eso es luchar hoy por nuestra independencia: trabajar por una Patria justa, libre y soberana donde todos puedan construir su futuro”, agregó en alusión a la fecha que se conmemora cada 9 de julio.

Otra de las ausencias fue por parte del titular del Ejecutivo de Santa Cruz, Claudio Vidal, quien también utilizó las redes sociales pasada la medianoche para recordar el Día de la Independencia y, de paso, argumentar porqué se quedó en su provincia. “No es tiempo de fiestas ni grandes actos”, señaló en X, donde se refirió a la crítica situación que atraviesa el territorio que gobierna a causa de las temperaturas extremas que se viven estos días.

“Cada dispendio del Estado tiene destino: acompañar al pueblo y enfrentar las consecuencias de esta crisis climática inédita. Mantengo en alto todas las banderas que nos legaron nuestros mayores. Miro cada centímetro de nuestra tierra y miro a los ojos al pueblo. Tengo los mismos objetivos que dieron origen a nuestra Argentina. Llevo ese sueño conmigo y lo comparto con todos ustedes. ¡Viva la Patria!”, sostuvo.

En tanto, el pampeano Sergio Ziliotto, que ya había manifestado su disidencia con la administración nacional, publicó un mensaje en X, también alusivo a la celebración del Día de la Independencia con el foco puesto en la necesidad de “un país federal. La historia de nuestra independencia nos enseña que la fuerza de la Argentina radica en su diversidad, reflejada en el federalismo que nos une y da sustento como nación”.