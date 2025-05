Martín Menem confirmó que habrá acuerdo con PRO y reveló quién tiene la última palabra

El presidente de la Cámara baja y el diputado del PRO, Diego Santilli, ratificaron el acuerdo en la Provincia, pese a los cruces por Ficha Limpia. Qué tiempos manejan para las reformas pendientes en el Congreso y qué pasará en el verano.

En medio de la recta final de la campaña porteña que generó fuertes cruces entre el oficialismo y el PRO, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró que se encaminarán a forjar una alianza en la Provincia de Buenos Aires y reivindicó el liderazgo de Karina Milei.

«Tengo plena convicción de que vamos a trabajar conjuntamente con el PRO, pese a todo lo que se está viviendo en la última semana. Es un hecho», sentenció Menem en el marco del Congreso anual 42° del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Los cruces que generó la caída de Ficha Limpia y el tironeo por un presunto «pacto» con el kirchnerismo no dinamitó los puentes de diálogo con el PRO bonaerense por debajo del ruido por la elección de la Ciudad sigue manteniendo conversaciones entre los dirigentes Cristian Ritondo, Diego Santilli y Sebastián Pareja en pos de avanzar en una coalición que enfrente al peronismo.

Sin embargo, los detalles del acuerdo todavía no ven la luz del sol. «Sea un acuerdo de sello o personas es indistinto si el objetivo se cumple», fue lo único que asomó el presidente de la Cámara. Por su parte, Santilli, quien también expuso en el Congreso en un panel de diputados, fue en la misma sintonía, con el componente de que no descartó fugas: «Hay que ir juntos, no hay otra opción. De cualquier manera», confirmó.

El armado de los próximos distritos que se vienen tienen como antesala un súper domingo electoral que elevó la apuesta de La Libertad Avanza en las provincias. Menem, quien trabajó codo a codo junto a Karina Milei y el asesor Eduardo «Lule» Menem el armado partidario a nivel nacional, también analizó esos resultados.

«En las grandes Ciudades LLA ha comenzado a ganar volumen. Pasó bajo el radar que ganó en Rosario también. No es lo mismo que una elección nacional con Javier (Milei) en la boleta. Nosotros estamos construyendo ladrillo por ladrillo», evaluó, y destacó, a su vez, que el PJ se empezó a «despejar de los lugares importantes de poder, como Chaco».

La estrategia electoral de LLA va en esa línea: ir al hueso en cada territorio. De eso justamente se distancian las miradas del ala del asesor Santiago Caputo, que apuntan a priorizar el armado nacional de cara a octubre. «Somos todos parte del mismo equipo bajo el liderazgo de Karina Milei. No hay ningún tipo de interna y la que baja el martillo es Karina», defendió Menem.

La coyuntura electoral también se traslada al cuerpo legislativo, en donde ahora se busca el dictamen de una reforma previsional por la moratoria que pondrá en jaque el plan de equilibrio fiscal del Ejecutivo. Esto ya ocurrió el año pasado, pero esta vez Menem no pudo asegurar ante los invitados que los «87 héroes» para blindar los vetos del Presidente sigan intactos.

La dinámica opositora se reconfiguró este año, con un piso heterogéneo entre el peronismo, el bloque de Miguel Ángel Pichetto, la Coalición Cívica y un sector del radicalismo (Democracia Para Siempre) que solidificó la capacidad de avanzar en Diputados.

«Yo digo que hay que esperar siempre al día de la sesión. Para nosotros el equilibrio fiscal es innegociable y deberían tener empatía: atacar los pilares del Gobierno es atacar a todos los argentinos. Cuando atacan el equilibrio fiscal en las sesiones sube el riesgo país», expresó el diputado.

Frente a este escenario de minoría oficialista, Menem advirtió que «hasta fin de año no tenemos muchas posibilidades en términos parlamentarios» para avanzar con ninguna de las medidas que el Gobierno tiene en el tintero: reforma laboral, previsional e impositiva, por decir solo algunas de las iniciativas.

En ese sentido, también adelantó que, tras ampliar la representación del oficialismo en el Congreso en octubre, el Ejecutivo seguramente pedirá sesiones extraordinarias para «adelantar las transformaciones lo antes posible».