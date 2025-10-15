Martín Menem llega a Formosa para respaldar a Atilio Basualdo y fortalecer La Libertad Avanza

En una visita clave que significa un contundente apoyo de Javier Milei , el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem , llegará este jueves para brindar su respaldo político al candidato a diputado nacional e intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo.

La agenda de Menem incluirá recorridas por el interior provincial, donde acompañará a Basualdo en una serie de actividades con vecinos, productores y dirigentes locales, reforzando el proyecto de transformación que impulsa el Gobierno nacional.

El viernes, en la capital formoseña, Menem encabezará un encuentro con militantes y vecinos en el que llevará un mensaje directo del presidente Javier Milei: el respaldo total al proyecto libertario en Formosa y a la figura de Basualdo como exponente del cambio y la renovación política en la provincia.