Martín Menem se cruzó con Jorge Yoma por el fallo de YPF en EE.UU.: los que votaron por la expropiación

El exdiputado le respondió al actual titular de la Cámara Alta recordándole la decisión de su tío, el expresidente Carlos Menem, de vender la «acción de oro» de la empresa que permitió su privatización.

La decisión de la la jueza Loretta Preska de que Argentina entregué el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo por la expropiación de la compañía como parte de pago de la sentencia en la que el país ya fue condenado a pagar USD 16.100 millones, generó un cruce en redes entre un exdiputado y Martín Menem.

Luego de la decisión del fallo de la Justicia de Estados Unidos, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación realizó un posteo apuntando a los legisladores «riojanos que votaron a favor de la expropiación de YPF», que se concretó en 2012 durante la presidencia de Cristina Kirchner.

Uno de los aludidos por Menem en su publicación de la red social X (ex Twitter), realizó un extenso descargo donde remarcó que volvería a votar la expropiación de las acciones de la empresa petrolera «con las dos manos».

Se trata de Jorge Yoma, quien fue diputado de la nación hasta 2013 por la provincia de La Rioja y embajador argentino en Perú durante la presidencia de Mauricio Macri.

Yoma calificó de «sietemesino político» a Menem y le recordó que su tío, el expresidente Carlos Menem vendió «insólitamente y sin participación del Congreso» la llamada acción de oro de YPF «por la que se reservaba el poder de Veto en las decisiones estratégicas de la compañía».

La decisión del fallecido exmandatario permitió que los españoles de la empresa Repsol pudieran asumir el control total de la petrolera estatal argentina.

Yoma, en su publicación, destacó que luego de una década «sin inversiones» por parte de la compañía española, la gestió de Kirchner, junto a su entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, impulsasron la Ley 26.741 a través de la cual el Estado Argentino recuperó «el control de la mayoría del paquete accionario de YPF e inicia un proceso virtuoso de inversiones y nuevas áreas de exploración que culmina en Vaca Muerta, uno de las mayores reservas de gas y petróleo no convencional del mundo».

«Lo que nunca me expliqué es porqué Menem ‘entregó’ la petrolera argentina a los españoles. Por ahí podrías averiguarlo entre tus socios y conocidos…», concluyó el ex funcionario. Hasta el momento, el titular de la Cámara Baja no respondió.

Expropiación de YPF: uno por uno, quiénes fueron los legisladores que la votaron

El entonces gobierno de Cristina Kirchner decidió expropiar el 51% del patrimonio en 2012 y fue aprobada en el Congreso de la Nación con 208 votos afirmativos en Diputados y 63 afirmativos en el Senado.

Los diputados festejan la aprobación del proyecto que recupera el control estatal sobre YPF con 207 a favor, 32 en contra y 6 abstenciones. Foto: Fernando Sturla/Télam/Los diputados festejan la aprobación del proyecto que recupera el control estatal sobre YPF con 207 a favor, 32 en contra y 6 abstenciones. Foto: Fernando Sturla/Télam/

Los legisladores del oficialismo, que por aquel entonces se identificaban con el sello del Frente para la Victoria, fueron: Diana Conti, Carlos Heller, Andrés Larroque, Facundo Moyano, Mayra Mendoza, Agustín Rossi, Felipe Solá, Victoria Donda, Fernando Solanas, Héctor Recalde, Rosana Bertone y Omar Perotti.

Entre los opositores que respaldaron el proyecto estaban los radicales: Ricardo Gil Lavedra, Mario Negri, Miguel Bazze, Ricardo Buryaile y Julio Martínez.

Mientras quienes votaron en contra del proyecto del Gobierno para estatizar las acciones de la petrolera, en manos de la empresa española, se encontraban: Elisa Carrió, Patricia Bullrich, Graciela Camaño, Graciela Ocaña, Jorge Triaca, Eduardo Amadeo, Alberto Asseff, Gustavo Ferrari y Laura Alonso, entre otros.