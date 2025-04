Martín Palermo dejó de ser el entrenador de Olimpia tras la dura derrota ante Vélez

Tras caer 4-0 contra el Fortín de su amigo Barros Schelotto, el Loco dejó de ser el DT del conjunto paraguayo.

Martín Palermo fue despedido como director técnico de Olimpia luego de la derrota 4-0 frente a Vélez Sarsfield en la Copa Libertadores 2025. La decisión se tomó tras una extensa reunión entre el entrenador argentino y la comisión directiva del club paraguayo, que resolvió de manera conjunta la desvinculación, según informó ABC.

La caída frente al equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto, en un partido clave por la fase de grupos, precipitó el final del ciclo de Palermo en el conjunto franjeado. “Este momento no lo esperaba, tres meses después de salir campeón. Lamentablemente, los resultados no acompañan”, expresó el entrenador en la conferencia de prensa posterior al encuentro, donde también afirmó que no tomaría decisiones “en caliente” y que analizaría la situación con los dirigentes.

El ciclo de Palermo, que asumió en febrero de 2024 tras su paso por Platense, donde fue subcampeón de la Copa de la Liga argentina, concluye luego de 58 partidos, con un balance de 27 victorias, 17 empates y 14 derrotas. Durante su etapa en Olimpia, obtuvo su primer título como director técnico al consagrarse en el torneo Clausura 2024. Sin embargo, la derrota en la Supercopa ante Libertad y un rendimiento irregular en el actual campeonato Apertura, donde su equipo quedó a 12 puntos del líder, también Libertad, complicaron su continuidad.

La goleada sufrida en la Libertadores fue el desenlace de una serie de malos resultados: Olimpia había perdido tres partidos consecutivos y acumulaba cinco derrotas en sus últimos seis compromisos. En ese contexto, la dirigencia decidió terminar el vínculo con Palermo, quien se despidió reconociendo las dificultades del momento. “Quiero pedir disculpas a los hinchas por esta derrota. Lo mejor que se puede hacer es reflexionar”, declaró. Además, afirmó que buscaría no perjudicar al club: “No quiero ser alguien que le haga mal a Olimpia, porque hay una historia atrás y muchas cosas que el club todavía tiene que seguir construyendo”.

De acuerdo con el portal DIRECTV Sports, el argentino Andrés San Martín aparece como el principal candidato para suceder a Palermo. El ex volante de Banfield y River Plate fue ayudante de Daniel Garnero en la selección de Paraguay y Olimpia. Además pasó por clubes como Guaraní, Sol de América, Independiente Rivadavia y San Martín de San Juan.

El Decano, que acumula seis encuentros sin victorias (el último triunfo fue el 9 de marzo, cuando se impuso por 2-1 ante Olimpia), marcha en la tercera colocación del torneo local con 18 puntos, doce menos que el líder Libertad, en enero perdió la Supercopa ante el Gumarelo y en la Copa Libertadores inició su camino con dos derrotas en igual cantidad de presentaciones (3-2 ante San Antonio Bulo Bulo de Bolivia y 4-0 contra Vélez). Su próxima presentación en el plano internacional será nuevamente como local el 23 de abril, ante Peñarol de Uruguay.