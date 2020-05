Martín Villagrán: «El factor físico será clave a la hora de volver»

Compartir

El entrenador de Gimnasia contó cómo lleva la cuarentena y cuál es la actualidad de su equipo. Además, expresó que el entrenamiento y la parte física va a ser lo que más se verá afectado por este parate.

Mientras el gobierno de la Argentina comienza a flexibilizar la cuarentena y reanuda ciertas actividades en algunos lugares del país, la Liga Nacional se mantiene suspendida por tiempo indefinido desde que se decidió parar a fines de marzo. En diálogo con Básquet Plus, el entrenador de Gimnasia Martín Villagrán contó cómo trabaja su equipo durante la cuarentena y definió cuál será el aspecto que se verá más afectado por el parate.

-¿Cómo estás viviendo la cuarentena personalmente? ¿Cómo trabajan con los jugadores y el cuerpo técnico?

Muchísimo más tranquilo. Al comienzo, obviamente costó un poco más porque todo esto era nuevo. Estamos acostumbrándonos y esperando que se pase lo más rápido posible para volver a la normalidad. Con el cuerpo técnico, estamos en contacto permanente con los jugadores. Ellos tienen una rutina de trabajo físico que cada uno hace en su casa. Hace unos días, tuvimos una charla de dos horas con una psicóloga deportiva y una licenciada en coaching y la verdad que salió muy bien. Fue bueno para ver cómo estaba cada uno.

-¿En qué aspecto creés que les va a afectar con mayor fuerza este parate a los equipos?

Creo que el factor principal cuando se retome la actividad va a ser el físico. Nosotros somos un equipo que entrena en doble turno y en este momento es algo que no está. Eso claramente va a ser clave a la hora de volver a jugar.

-Teniendo en cuenta la idea de los directivos de completar la temporada de la Liga Nacional, ¿creés que se puede concretar en un futuro cercano?

Creo que va a haber que esperar un tiempo más hasta que solucione todo esto. Recién están flexibilizando algunas actividades. Cuando todo eso se termine, se definirá cuándo se volverá a entrenar. Yo no veo que sea posible ahora, pero sí dentro de unos meses. Lo positivo es que ya se comunicó la idea de terminar esta temporada de la Liga y volver a la actividad en los próximos meses.