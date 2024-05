Martínez: el triunfo de Boca, la lista de lesionados, la situación de Pol y la ausencia de Benedetto

Boca Juniors le ganó un partidazo 4-2 a Central Córdoba en Santiago del Estero por la segunda fecha del Torneo de la Liga, pero tuvo que trabajar para remontar un 2-0. Al finalizar el encuentro, el director técnico Diego Martínez compartió sus sensaciones y respondió ante varias curiosidades de la prensa, como la situación de Pol Fernández y la ausencia de Darío Benedetto entre los convocados.Martínez analizó el cruce con el Ferroviario y resaltó la propuesta de los locales: «Nos encontramos rápidamente en desventaja con un rival que tiene una idea arriesgada y la valoro. Quiere competir a través de dividir la tenencia. Con ese gol tempranero, el equipo siguió intentando y tuvo situaciones claras. Valoro mucho la propuesta de Central Córdoba y le va a hacer bien al fútbol argentino».

Además de elogiar al equipo de Lucas González Vélez, explicó qué conversó con sus dirigidos: «El 0-2 fue un golpe fuerte y duro. Lo que hablamos con los muchachos es que teníamos que seguir insistiendo y buscando con nuestras armas. Ajustamos lo que entrenamos en la semana, la posición de Marcelo (Saracchi). Lo hicieron bien, pero Kevin (Zenón) no estaba encontrando mucho lugar de enganche y por eso lo hicimos con Saracchi de lateral».

Para Martínez, no hubo tal modificación en la actitud del segundo tiempo con respecto al primero: «No creo que haya cambiado algo en el entretiempo. Sí el tema de la efectividad, de tener más tranquilidad en el último pase, tomarnos un segundo más para tratar de encontrar la mejor opción».

Y admitió: «No sé si es una muestra de carácter darlo vuelta. Los futbolistas no dan ningún resultado por termiando, pero me hubiese gustado no tener que volver a dar vuelta un partido, que hayamos estado más finos desde el inicio y no haber tenido que sufrir o redoblar los esfuerzos. Hay una parte que está buenísima y que me identifica mucho, y otra que nos gustaría a todos no tener que hacer semejante esfuerzo».

Con Luis Advíncula que se apuntó a la enfermería del Xeneize, Martínez lamentó el crecimiento de la lista de bajas en el plantel. «Por las lesiones hay múltiples factores que nos preguntamos, lo analizamos, lo tenemos en nuestra interna y lo debatimos entre nosotros. Todas las justificaciones pueden ser válidas, nuestra manera de proponer los partidos, de ser protagonistas, y jugar a 50 metros del arco tiene su costo. Es una posibilidad. Seguiremos viendo si hay algo para ajustar y que no vuelvan a suceder de cara al futuro», intentó explicar el DT.

Diego Martínez fue consultado sobre la información que trascendió sobre la salida de Pol Fernández de Boca Juniors. «No nos llegó nada de Pol, debe ser algo de los medios», marcó.

«Entrenó normalmente toda la semana, desde el club no nos dijeron nada. Jugó otro gran partido, contento por él porque volvió a salir muy aplaudido, y eso está buenísimo. Eso habla de la perseverancia, del profesionalismo y de lo inteligente que es él. A partir de creer en el trabajo personal y grupal, recibió este mimo que es muy importante para un futbolista», agregó.

La prensa aprovechó para preguntarle a Diego Martínez sobre el Pipa y su ausencia entre los jugadores que viajaron a Santiago del Estero. Al respecto, dijo: «Benedetto no viajó porque creí que la mejor opción era los que viajaron, que mejor nos iban a representar y que mejor estaban para jugar el partido».