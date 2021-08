Martita Fort criticó a Virginia Gallardo: “Estoy decepcionada de una persona que pensé que no estaba por interés”

Compartir

La hija de Ricardo Fort disparó contra la expareja de su padre en Stories tras negarse a aparecer en la serie documental.

Si en un primer momento Martita Fort había manifestado que “no estaba de acuerdo” con que Virginia Gallardo se negara a aparecer en la serie documental sobre Ricardo Fort, el sentimiento cambió para peor. Es que luego de que se hicieran públicas las diferencias, la adolescente blanqueó que está “decepcionada” con la expareja de su padre.

“Es medio raro que haya querido hacer una conmemoración a mi papá en ShowMatch de forma gratuita”, disparó Martita en Stories. En otro posteo, la melliza de Felipe completó: “Quisieron que se le pague para aparecer en la serie, pero como nos negamos ahora ella dice que no quiere aparecer. No estoy enojada, estoy decepcionada de la persona que yo creía que no estaba por interés”.

Cuando vio el video en Intrusos, Gallardo explotó: “Nada tiene que ver mis sentimientos hacia ellos con lo que ellos ahora puedan salir a decir, que también me llama la atención. Por supuesto, si bien lo respeto”. En cuanto al desahogo de la hija de Ricardo, Virginia reconoció: “Lo recontra entiendo”.

Acto seguido, la panelista diferenció: “No le voy a hablar a los chicos, sino al entorno que está alrededor y son adultos, que le hace creer a esos niños que mis motivos son económicos, como siempre. Son tan obvios, siempre caen en lo mismo. No lo pudieron demostrar en su momento, ni nunca. Lo mío no es por dinero. Fin”.

“¿Era una consulta o una obligación estar? ¿Para qué me preguntan? Si en definitiva ahora me dicen ‘jodete, vamos a hacer lo que querramos’. Tengo motivos, razones y pruebas más que suficientes para no estar. Fin. Hagan de esto algo lindo, como fue la idea inicial. Y no me pongan, si tan poco les importa”.

