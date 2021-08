Maru Botana quedó varada en un castillo de Francia: “Es triste no poder volver a tu país”

Compartir

La cocinera y empresaria fue a visitar a una tía y ahora no sabe cuándo va a poder regresar a la Argentina debido a las restricciones vigentes.

La conocida empresaria gastronómica Maru Botana contó que se encuentra varada en un castillo antiguo en el sur de Francia junto a toda su familia, debido a que le cancelaron el vuelo de regreso a la Argentina por las restricciones que implementó el Gobierno argentino en medio de la segunda ola de contagios y la aparición de la variante Delta del coronavirus.

“Estoy en la casa de una tía en Lyon, en el sur. Es una casa muy linda que queda en la campiña francesa, Vinimos a visitarla y ahora estoy cocinando berenjenas fritas”, explicó la cocinera con la alegría habitual que la caracteriza, durante una entrevista en Radio 10.

Consultada sobre su visión de la pandemia, Botana explicó que desea “que se termine, como todo el mundo”, pero aclaró que también trata “de vivirla, de llevarla y de no asustarse porque las cosas hay que vivirlas y la vida ahora se presenta así”.

“Ahora estamos todos acá. No tenemos fecha de regreso porque están cancelando vuelos. Una lástima, porque la verdad es que es triste que no puedas volver a tu país. Tenés que volver por otros lados, es insólito que pase esto, pero qué se le va a hacer. Yo soy apolítica y siento que es muy difícil gobernar el país, pero siento que hay muchas cosas que son muy especiales y raras”, agregó.

La chef precisó que tenían pasajes para volver el próximo 7 de agosto y la aerolínea les informó que el viaje estaba suspendido indefinidamente: “Somos una banda, es re complicado porque, además, yo tengo un montón de trabajo, compromisos. Yo me tengo que ir a Mendoza, tengo que trabajar en Bariloche, mi marido tiene el campo”, comentó al respecto.

“Yo trabajo para viajar, es mi gusto, es mi premio. Prefiero eso que comprarme ropa cara o cualquier otra cosa. Esta situación es dificilísima. Yo soy positiva y de pensar que todo se va a solucionar y vamos a poder volver”, lamentó.

Entre otras cosas, Botana destacó que le hizo “frente a la pandemia con toda” y que salió “a trabajar desde un comienzo porque podía hacerlo por ser trabajadora esencial” y porque sabía que “si cerraba los locales dejaba en la calle a un montón de gente”, pero que siempre lo hizo “respetando los cuidados”.

“Me da tristeza que cuando pasan estas cosas en la Argentina te dan ganas de irte. ¿Por qué hacen esto? Un país que es hermoso y que lo adoro y me pregunto por qué pasa esto. Porque si te vacunás, te hacés el PCR y hacés la cuarentena… no entiendo”, continuó.

A pesar de las complicaciones que le generó no saber cuándo va a poder regresar a la Argentina, la empresaria aseguró que se encuentra muy a gusto en la casa de su tía, que, según explicó, “era un lugar donde se alojaban las tropas de Napoleón, es decir que era un fuerte y se hizo castillo”.

“Es un pueblito tan de cuento: por ejemplo, yo voy a correr a la mañana y acá cerca tenes la huerta pública donde tenés las plantas de zucchini, las lechugas, los duraznos, las nueces, los nogales… y el pueblo vende lo que produce. Es monstruoso”, contó.

Según describió, el establecimiento es privado y tiene 15 habitaciones con dos baños por cuarto, una piscina y cancha de tenis, por lo que, más allá de la angustia de no saber cuándo van a volver, su familia está disfrutando de los últimos días del verano europeo de la mejor manera.

