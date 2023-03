Marzo de super acción en la Copa Argentina

River, campeón de la Copa Argentina en tres oportunidades, se medirá contra Racing de Córdoba, que protagonizó su mejor actuación en la competencia integradora durante la décima edición. Sarmiento de Junín – Chaco For Ever será el partido restante de la jornada, mientras que el miércoles 15 habrá una triple jornada que incluirá las participaciones de Arsenal, vencedor del trofeo en la temporada 2012-2013, y San Lorenzo, finalista de aquel certamen.

La remontada de Racing ante San Martín de Formosa impidió que se concrete la cuarta clasificación consecutiva de un representante del Ascenso frente a un rival de la Liga Profesional. Centro Español (conjunto de la D), Excursionistas y Claypole (ambos militan en la C) sorprendieron a Tigre, Gimnasia La Plata y Newell’s, respectivamente, y aseguraron su presencia en los 16avos de Final. El Franjeado parecía recorrer un camino similar al tomar la ventaja antes de cumplir el minuto de juego, pero la Academia se valió de la mayor jerarquía de sus futbolistas y selló el triunfo por 3-1 que impidió un nuevo batacazo en la undécima edición de la Copa Argentina AXION energy.

Una semana de interrupción por la disputa de la Supercopa Argentina 2022 antecederá al retorno de la actividad de los 32avos de Final. El miércoles 8 de marzo, River, campeón de la competencia en las temporadas 2015-2016, 2017 y 2019, se medirá con Racing de Córdoba. Si bien fue eliminado por penales a manos de Patronato en los Cuartos de Final, el Millonario sostiene un prolongado invicto en los 90 minutos por la competencia: acumula 30 presentaciones desde la caída frente a Rosario Central en los 16avos de Final de la edición 2014-2015. Ya con Martín Demichelis como entrenador en lugar de Marcelo Gallardo, el club de Núñez volverá a medirse con la Academia después de 33 años. Enrique Corti marcó el único gol del cruce correspondiente al Torneo de Primera 1989-1990. Talleres de Córdoba o Chacarita definirán al siguiente rival del vencedor.

El encuentro restante de la jornada del miércoles 8 enfrentará a Sarmiento de Junín con Chaco For Ever. Los Octavos de Final marcaron una barrera insuperable para el Verde en sus campañas anteriores en la Copa Argentina, mientras que el representante de la Primera Nacional llega de lograr su mejor actuación en la competencia durante la décima edición: superó por penales a Arsenal y cayó por idéntica vía con Talleres de Córdoba en su estreno en los 16avos de Final. El ganador se medirá con Rosario Central o Central Norte.

Una triple jornada marcará la siguiente parada de los 32avos de Final. El miércoles 15 incluirá la presencia de Arsenal, campeón de la Copa Argentina en la temporada 2012-2013. Con el objetivo de cortar una racha de dos eliminaciones consecutivas en el debut, se cruzará con Villa Mitre, representante del Torneo Federal que regresará a la competencia después de ausentarse en la décima edición. San Lorenzo, que cayó justamente con el conjunto del Viaducto en la mencionada Final disputada hace una década, jugará ante Sarmiento de Resistencia. El conjunto azulgrana apenas superó una de las últimas cuatro eliminatorias disputadas por la competencia y su última actuación auspiciosa data de un lustro atrás, cuando arribó a los Cuartos de Final. En esta oportunidad, se medirá con el Decano, revelación de la edición 2018 al eliminar a Racing, Unión de Santa Fe y Atlético de Rafaela para meterse entre los ocho mejores.

Además de Arsenal – Villa Mitre y San Lorenzo – Sarmiento de Resistencia, el otro cruce que se disputará el miércoles 15 será protagonizado por Argentinos Juniors y Deportivo Armenio. Semifinalista en las temporadas 2013-2014 y 2020, el Bicho se enfrentará con el representante de la B Metropolitana, que regresará a la competencia después de una eliminación agónica en la edición 2019: un doblete de Jonathan Ramis generó la remontada de Godoy Cruz, que se impuso por 2-1 en Córdoba. El ganador marcará el siguiente escollo del campeón defensor, Patronato, que abrió la acción de la undécima edición con un triunfo sobre Gimnasia y Tiro de Salta.

