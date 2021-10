Marzol homenajeó a René Favaloro en ShowMatch y emocionó a Pampita

Compartir

En una nueva noche de homenajes en ShowMatch, Noelia Marzol y su partenaire, Jony Lazarte, emocionaron a todos con su baile dedicado a René Favaloro, al que se sumó nada más y nada menos que Hernán Piquín, que fue autorizado por la producción para participar de la performance a pesar de ser jurado. Por este motivo, Yanina Latorre ocupó su silla y evaluó por primera vez en el certamen de baile.

La conmovedora presentación estuvo musicalizada con “Adiós Nonino”, de Ástor Piazzolla, y todo el equipo se lució, especialmente Marzol que interpretó a un “corazón”. Completamente emocionados, el jurado los felicitó por la increíble actuación, especialmente Pampita y Guillermina Valdés, quienes se pusieron de pie para aplaudirlos.

“Bailaron excelente, me encanta verte bailar, Hernán, y siempre humilde. La puesta impecable”, les expresó Ángel De Brito, que los puntuó con un ocho. Luego fue el turno de la modelo, que no pudo contener las lágrimas e incluso se le quebró la voz. “Me encanta que le hagan un homenaje a Favaloro, que ha salvado muchas vidas y es argentino. Bailaste muy bien, Noelia, te aplaudo de pie”. Ante estas palabras, la flamante mamá de Donatello no ocultó su emoción. Al verla, la jurado enfatizó: “Esto es lo que necesitamos, me encantó todo. Fue de las noches más maravillosas de lo que va del año”. Y por supuesto, les obsequió un 10. La mujer de Marcelo Tinelli, por su parte, también se mostró emocionada. “Me late muy fuerte el corazón, siento que se me va a salir”, dijo y también fue por la nota máxima.

Jimena Barón también coincidió con sus colegas. “Es muy fantástico lo que hicieron, tuvieron un poder de resumen increíble y estuvo moderno. Me parece brillante todo lo que hicieron. Noelia sos fantástica”, señaló mientras les ponía otro 10, lo que provocó el llanto de Marzol, que se animó a contar en la pista que su bebé tuvo un problema al nacer. “Falló su corazón un poco al principio”, reveló y en ese momento todos entendieron aún más su reacción ante este homenaje.

Por último, llegó el turno de la panelista de Los Ángeles de la Mañana, que hizo su debut como jurado de La Academia. “Pensé que iba a ser un loco, pero me emocionaron. Hernán sos uno de los mejores del mundo. Esto fue un tango, no lo que hizo La Princesita ayer. Princesita, mírate esto”, disparó, fiel a su estilo, aunque su voto era secreto, En total, cosecharon 38 puntos. Al terminar el programa, Teleshow pudo ser testigo de la primera reacción de Noelia, que fue en busca de Pampita apenas se apagaron las cámaras. Ambas se fundieron en un fuerte y largo abrazo, e incluso tuvieron una conversación al oído en la que se notó que estaban muy conmovidas.

Tras este fuerte momento, la actriz de Sex dialogó con este sitio, aunque prefirió mantener en reserva la conversación que tuvo con la conductora de Pampita Online . “Cuestiones personales, pero creo que Pampita tiene una fortaleza que es increíble y un motor, un incentivo para cualquier mujer, y para cualquier padre también. Intercambiamos una experiencia que me hizo bien”, señaló.

Y reveló por qué deslizó en la pista el problema que tuvo su hijo tras su nacimiento. “La emoción a veces también está bueno dejar que fluya, y yo siempre fui una persona que nunca lloré en cámara, ni nunca expresé algo demasiado personal. De hecho tampoco es mi intención hacerlo ahora, pero bueno, en ese momento, fue bastante representativo estar haciendo un corazón, sabiendo que justamente mi bebé tuvo ese problemita”.

Sin embargo, aclaró que prefiere no dar detalles: “Pensé en contarlo, pero no es algo que si yo lo cuento, le puede llegar a brindar información a alguien. Fue algo congénito y por más que yo lo exteriorice no va a cambiar nada, no va a ayudar a ninguna mujer. Prefiero mantenerlo en privado por él, no es algo mío…Si en algún momento mi hijo tiene ganas de contarlo, que lo cuente”.

