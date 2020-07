Más de 1000 jugadores del fútbol argentino quedaron libres

Compartir

Linkedin Print

Concluída la fecha límite, ese es el número aproximado. Si bien aún en gran parte de los casos se puede negociar, lo cierto es que, más que nada en el ascenso, muchos jugadores quedaron sin club desde hoy. El fútbol femenino también se vio afectado. ¿Y cómo es la situación en la Liga Profesional?

Si bien nadie se anima a dar un número concreto, lo cierto es que el balance del 30J es concluyente: más de un millar de jugadores del fútbol argentino quedaron libres. La pandemia hizo que varios clubes optaran por “recortar” sus planteles, con el fin de no forzar de más las cuentas de las instituciones que, a día de hoy, están casi sin ingresos. Esta realidad esta potenciada, sobre todo, en el ascenso.

Si bien la Liga Profesional es la que se lleva los flashes, lo cierto es que el problema se da con más fuerza en el ascenso y en el fútbol femenino. En la élite, de los 212 contratos que vencían ayer, 107 ya fueron informados que no serán renovados. A este realidad hay que sumarle que hay jugadores que cambiaron de club (por ej, Scocco de River a Newell’s), mientas que otros siguen negociando (Tevez con Boca y Sand con Lanús) y algunos han optado por el retiro (Gonzalo Rodríguez en San Lorenzo o Gastón Fernández en Estudiantes). De todas maneras la situación es dinámica.

Y si es dinámica en la élite, ni hablar en el ascenso. Entre Primera Nacional, B Metropolitana, Primera C y Federal A, las categorías profesionales, se “caían” en el día de ayer cerca de 1700 los contratos. De ese número, alrededor de 900 ya fueron informados que no serán renovados con una particularidad: A medida que baja la categoría se incrementan el número de contratos caídos. Así, el Federal A y la Primera C son las categorías con mayor índice de jugadores libres ya informados.

¿Y el Femenino? En el fútbol femenino, recientemente profesionalizado, la pandemia cayó como una bomba. Eran 183 los contratos que vencían ayer y cerca de 100 jugadoras ya fueron informadas que no tendrán renovación. Más allá de temas económicos, en el caso del femenino, se suma el hecho de la incertidumbre de si habrá o no competencia en lo que resta de 2020 o si directamente se pasará a la temporada 2021.

De todas maneras, nadie se anima a ser concluyente con los números. En AFA reconocen que el número “es dinámico” y atan esta cuestión a que, en definitiva, hoy recién es 1 de julio. Según le confiaron a ‘Doble Amarilla’ desde AFA “es muy pronto para decirlo. Algunos contratos de fueron presentando pero en realidad con la pandemia todo eso está retrasado. Los clubes pueden registrarlos cuando lleguen a un acuerdo. Es decir. No hay un número definitivo” y agregan que además “eso es un acto voluntario y de acuerdo a cada caso entre los clubes y los jugadores”.

Ante este escenario, tanto la AFA como Agremiados instrumentaron dos herramientas que servirán como “paliativo” de lo que está sucediendo. Por única vez, ambas entidades permitieron que se pudiera renovar a un jugador por el plazo de seis meses. Además, se anunció el mencionado salario básico (de acuerdo a cada categoría) y la cobertura de salud hasta fin de año para todos los futbolistas que se quedarán sin contrato, mientras que se extendió el plazo para realizar un primer contrato a los jugadores de la categoría 1999. Sin embargo, los efectos de la pandemia siguen sintiéndose con fuerza en el fútbol argentino.