Más de 150 personas hicieron fila durante horas para conseguir un puesto de trabajo

Ayer por la mañana hubo una fila de más de 150 formoseños que se acercaron hasta las afueras de un local de indumentaria mayorista que abrirá sus puertas próximamente y está en busca de personal. La oferta laboral se publicó en las redes sociales y cientos de personas acudieron y esperaron durante horas en el calor ser entrevistados con el fin de asegurarse un puesto en el comercio que solo tomará 6 personas; 3 hombres y 3 mujeres más 5 más que harán publicidad.

El comercio ubicado en Avenida Gutnisky y Fuerza Aérea necesita empleados que no superen los 30 años y es por ello que se vio una gran cantidad de jóvenes aguardando, lo que demuestra una difícil realidad en Formosa de la necesidad de conseguir un empleo

En ese marco un joven que se encontraba en la fila habló con el Grupo de Medios TVO al respecto. «Tenemos la mejor expectativa, estamos acá desde temprano, vino muchísima gente, yo vine con mi novia a las 7:30 y ya había muchísima gente, ahora se duplicó el número pero es positivo para todos. Nos enteramos de esto por una publicación en Facebook de un portal, no pensamos que iba a haber tanta gente, a medida que iban llegando se iban asombrando, incluso nosotros no lo podíamos creer, ya desde temprano había muchísima gente y es un poco la realidad del país, la falta de salida laboral y cuando aparece una que no es una estafa ni donde te van a explotar creo que es normal que la gente responda así. Actualmente tanto yo como mi novia estamos desocupados, yo trabajo de manera particular soy profesor de Inglés, trabajo como profesor particular y la vamos llevando como podemos, soy estudiante también de una carrera universitaria por la tarde así que se hace el doble de difícil de conseguir un trabajo de medio tiempo, habrá que dividir horarios».

De la misma forma Marcela, empleada de otro local de la misma firma se mostró sorprendida ante la gran concurrencia de personas. «No esperábamos tanta gente, son solo 6 las vacantes que hay pero vamos a tomar promotores también ya que somos una empresa mayorista de venta de ropa de toda clase para chicos, grandes, para toda la familia, no esperábamos mucha gente», comenzó diciendo.

«Esta es una sucursal, es una empresa familiar, pero tenemos solo cupo para 6, podemos llegar a tomar 7 personas y también promotoras para hacer publicidad porque recién va a empezar esto y dentro de unos 20 días queremos inaugurar el local», explicó.

«La verdad esperábamos menos gente pero se nota que hay mucha gente sin trabajo, a medida que vamos entrevistando les damos el número del local para que averigüen porque acá todos van a entrar, no hay acomodados ni nada por el estilo, esta es una empresa familiar porque los dueños son familiares pero los empleados quieren que sean de afuera por eso pedimos currículums, estamos muy sorprendidos la verdad, son las 10 de la mañana y tenemos más de 50 currículums, después tenemos que seleccionar y lamentablemente son 6 personas las que van a quedar, 3 masculinos y 3 femeninos y 5 promotoras».

«Solamente hoy es el día porque el negocio todavía no se terminó, se tiene que seguir cargando, hay mucha mercadería así que lo más pronto queremos inaugurar, en unos 15 o 20 días», finalizó la mujer.